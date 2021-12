¿Está obligada tu empresa a subirte el sueldo en la misma proporción que el IPC?

La subida de precios empezó en enero de este año con una subida ligera, en febrero se mantuvo estable, pero luego no dejaron de subir los precios hasta los últimos datos que nos han presentado en noviembre de un 5,6%. ¿Los sueldos subirán al mismo ritmo? ¿Cómo se negocia con la empresa esta subida? El economista Fernando Trías de Bes explica en 'La Tarde' la situación.

En enero del año que viene sabremos la subida del IPC en diciembre y se podrá conocer cuánto ha subido el coste de la vida ese año para que se puedan subir los salarios en base a estas subidas y que los empleados no pierdan poder adquisitivo. "Se sacará la media de cómo ha subido. Es el índice principal que se va a tener en cuenta en España, el punto de referencia para decidir cuanto tienen que aumentar los salarios", comenta Fernando Trías.

Pero esto no quiere decir que todos los puestos de trabajo vayan a ver aumentado su salario. "Una empresa no está obligada a subir el sueldo en función del IPC, pero sí está obligada a que el salario mínimo interprofesional se actualice en cuanto al IPC, en esto sí esta obligada". En cada sector se publican unas tablas salariales para saber qué cantidad es el salario mínimo para cada profesión. "El salario mínimo si aumentará y la empresa está obligada a actualizarlo en base a esas tablas".

En caso de que no sea el sueldo mínimo, no necesariamente se tiene que adaptar al IPC, ya que ya está recibiendo más del mínimo y se puede hacer lo que se conoce como "absorción", que consiste en la posibilidad de una empresa para reducir esa cantidad "de más" que está recibiendo. Mucha gente dice que llevan muchos años con el salario congelado y sucede por este "colchón" que lo que hacen las empresas es quitar ese margen de más que paga la empresa para compensar esta subida.

Los sueldos dependen más del convenio colectivo que del IPC. "El IPC es el punto de referencia, ha habido años que la inflación ha bajado y el convenio ha aumentado. Sin embargo, las previsiones este año han sido diferentes a lo que s esperaba y "este año la clase laboral ha pringado".

Lo más común de los convenios son tablas salariales con los mínimos. Otros convenios sí que regulan esta parte de mejora voluntaria que le permite a la empresa no aplicar el IPC y no permiten estas absorciones, pero otros no lo hacen.

Otro aspecto de estos convenios es la cláusula de garantías salarial de algunos convenios. Consiste en que ese acuerdo se hace para que el trabajador no pierda poder adquisitivo, pero en situaciones como este año la inflación es mayor de los esperado. El espíritu es que no se pierda poder adquisitivo y con esta cláusula se puede aplicar la clausula retroactivamente para compensar esto y es algo que los sindicatos están peleando por conseguir.

Lo normal o lógico es que los sueldos se suban conforme al IPC. "La teoría dice que sí, o por lo menos el salario mínimo. Un trabajador no puede perder poder adquisitivo". Las empresas pueden contestar a esto con dos elementos: alegando periodos de crisis para negociar y abajar esto alegando que si lo cumplen se verán obligados a despedir a gente, pero solo en casos justificados y el segundo elemento es la productividad, ya que si aumenta no hay problema, pero si se pierde esta productividad es una situación difícil elevar los sueldos cuando los beneficios son menores.