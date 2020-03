¿Está el coronavirus impulsando el teletrabajo?

El ministerio de trabajo publicó ayer un documento sobre qué deben hacer las empresas con el coronavirus que no parece dejar nada claro. El documento parte ya con polémica al no haber sido ni debatido ni consensuado con los sindicatos ni con la patronal. No ha tenido en cuenta el dialogo social en un tema tan sensible como esta y muestra de nuevo descoordinación en el gobierno entre ministros de Podemos y PSOE

De lo poco que se puede sacar en claro es que insta a cerrar las empresas a cerrar si hay contagios y recomienda el tele trabajo siempre que sea posible y necesario. Entre los efectos colaterales, unos terribles y otros interesantes de cara a al futuro laboral. Hoy nos preguntamos: ¿Puede el coronaviruis dar el impulso definitivo al teletrabajo en el mundo?

Hay start ups que te permiten desarrollar a las empresas la posibilidad de convertir en algo real el teletrabajo e incluso ir mas allá: crear un avatar que asista en tu lugar a una clase o aun congreso. Y espacios de realidad virtual, es decir, estás en la sala pero sin estar con una representación virtual de ti mismo. A esto se dedica una empresa asturiana que se llama VIRTWAY y hablamos con Almudena García, directora de eventos y con Daniela Mcconell, directora de marketing.

Escucha la entrevista completa en 'La Tarde', emitido el 5 de marzo de 2020.

