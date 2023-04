El emotivo discurso motivacional de un niño de 6 años: "Da igual quién marque gol, marca el equipo"

El deporte es muy importante porque fortalece nuestros músculos, nos ayuda a liberar tensión, nos permite descansar mejor y hasta mejora nuestra capacidad de concentración... Estos son los beneficios que conocemos todos, pero el deporte va más allá. El deporte inculca valores y lo ha demostrado Arturo con este vídeo:





Arturo juega en el Club FDE, que son las siglas de Fútbol Dreams and Experience (es decir, fútbol sueños y experiencias), y el que lo ha difundido es su entrenador Pedro 'Cholo' García, que nos ha explicado así el momentazo del vídeo: "fue todo algo casual... nosotros siempre llevamos dos brazaletes al entrenamiento que les damos si tienen algún detalle que realce los valores del deporte. Arturo se lo ganó al coger un peto del suelo que se le había caído a un compañero y se ganó el brazalete".

Todo surgió de forma espontánea justo antes de que empezaran un pequeño partido de entrenamiento entre todos los compañeros como bien ha dicho el entrenador: "yo me puse a grabar el vídeo y Arturo nos sorprendió con esto justo antes de un partido de entrenamiento entre todos los compañeros", comenta.

Pero el vídeo no solo ha sorprendido a su entrenador Cholo, también ha sorprendido a los padres de los niños, quienes han visto el vídeo en las redes sociales: "algunos padres dicen que parece que estoy hablando yo a los niños porque siempre intento hacer hincapié en el compañerismo y la verdad es que no me esperaba que fuera a decir algo así y estoy muy orgulloso de Arturo", explica. "Chicos aquí estamos nosotros, aquí está el otro equipo, pues nosotros vamos a tope. La pasamos a un compañero, después al otro, después al otro y ese marca. Da igual el que marque le pasas y punto. Da igual el que marque. Si marca, perfecto, lo celebramos, pero si no marca da igual. Vamos", fueron las palabras de Arturo.



Los niños del equipo tienen entre 4 y 6 años, son chupetines y todavía no compiten en ninguna liga ni juegan partidos, solamente entrenan los lunes y los miércoles, pero sí que intentamos que vayan aprendiendo a posicionarse sobre el campo al final de los entrenamientos con estas pachangas amistosas.

De momento, no sabemos hasta donde llegará Arturo, pero sí que sabemos que con ese talante y esa pasión que demuestra en el vídeo que se ha hecho viral va a seguir demostrando los valores del deporte a sus amigos, padres y compañeros durante mucho tiempo.