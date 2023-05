Se emborracha y toma una decisión que cambió para siempre la vida de su hijo: "Hola, Alonso Alonso Alonso"

Hoy en 'La Tarde' hemos hablado con Alonso Alonso Alonso y Martín Martín Martín. Sí, no es un error del que escribe, son los nombres reales de los invitados de hoy. Sus nombres son los mismos que los de su primer apellido y segundo apellido, y no son los únicos: "Somos más de los que parecen", ha asegurado Alonso. Ellos son 2 de los 390 españoles que tiene su nombre y dos apellidos iguales. El Instituto Nacional de Estadística también recoge los nombres más antiguos de mujer, que son Afrodita, Fraternidad y acracia y de hombre: Frumencio Valerio y Adoración

¿Por qué los padres deciden poner estos nombres?

Alonso es profesor de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Universidad de Valladolid. Su caso es muy curioso, sus padres son primos hermanos: "Tuvieron que pedir permiso al Papa Juan XXIII para casarse". Tiene 9 primos apellidados Alonso Alonso de tres ramas distintas. Ha explicado que la razón de su nombre fue culpa de su padre y su abuelo: "Me querían llamar Emerenciano, se fueron de copas y decidieron no ponerme ese nombre y elegir uno mejor".

Martín es taxista en Lanzarote. Él ha comentado que sus padres no son primos: "Que yo sepa". Respecto a la procedencia de su nombre, culpa a su padre: "Insistió con el nombre de Martín desde mi primer hermano", pero la madre se negó. Luego llegaron los dos hermanos siguientes y al cuarto, asistió el padre al Registro Civil a escondidas engañando a la madre. Martín ha aclarado que le encanta su nombre y no lo cambiaria por nada.

Alonso hizo el servicio militar en Sevilla y ha asegurado que durante su estancia, un general con mala leche y puro en boca, le pidió que le dijese su nombre y apellidos. El joven le respondió con sinceridad, al oírlo su superior intentó agredir a Alonso, este le esquivó con un veloz movimiento y se identificó con su DNI: "Todo acabó en risas". Afirma que para gestiones importantes da los datos de su mujer.





Él es feliz. Desde pequeño está acostumbrado a las burlas y pitorreos: "O te hundes o te hace sentirte especial". Conoció a su mujer en su pueblo y se conocen de nacimiento: "Ella lo tenía asimilado. Además, se llama Salvadora y trabaja en Urgencias", comenta entre risas.

Martín también lo ha llevado bien: "Pasando lista siempre salían las risas entre compañeros". Él es cantante en Canarias, tiene un grupo, y ocasionalmente le entrevista alguna televisión local, por lo que aparece su nombre en el rótulo y desata las risas de los oyentes. Aun así, está orgulloso y se siente especial.

¿Le pondríais a vuestro hijo el mismo nombre?

Martín niega: "No sé si tendría la fortaleza que he tenido yo". Alonso, en cambio, ha afirmado que él ya lo ha intentado: "Mi mujer se apellida Felipe, por lo que nuestro hijo se apellidaría Alonso Felipe, intente llamarle Alonso Felipe, pero no me dejaron".