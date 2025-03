Elige un deporte a los 10 años y lo que crea tiempo después en Málaga cambia la vida de pacientes con Parkinson y Alzhéimer

Cuando uno es niño, parece que los problemas no existen o, al menos, es lo que pensamos cuando somos adultos. Sin embargo, sí que tienen frentes abiertos y cosas por las que preocuparse, todo en su justa dimensión.

En esas edades hay preocupaciones como tener un buen rendimiento académico, elegir un buen juego para jugarlo con tus amigos en el recreo, o practicar un buen deporte. Y en esto último, la verdad, hay cierta presión.

Y es que quieres escoger un deporte en el que seas medianamente bueno y no quedes en ridículo, puedas hacer amigos, y puedas “profesionalizarte” en el futuro. Eso sí, lo cierto es que puedes equivocarte y practicar uno nuevo cuando sea necesario.

Sin embargo, muchas veces ese deporte es el que te elige a ti y, aunque parecía surrealista, acabas practicándolo y siendo muy bueno en él. Es lo que le pasó a Alberto Toval cuando era niño.

Él es de Málaga y un buen día su profesor de gimnasia le introdujo en un deporte que no solo cambiaría su vida, sino la de miles de pacientes.

El deporte que cambió la vida de miles de malagueños

Un buen día, el profesor de gimnasia de Alberto Toval le apuntó a una competición de ajedrez. Él no había jugado nunca, pero decidió leer un viejo libro sobre este deporte y, al día siguiente de la lectura, ganó la competición.

Había nacido una estrella y alguien con un talento indudable. Poco a poco, con solo diez años, fue ganando experiencia y muchas más competencias. Desde entonces, no ha dejado de competir y eso le cambió la vida.

Se notaba más ágil mentalmente y eso le dio la pista definitiva: el ajedrez puede servir como aliado para quienes luchan contra el deterioro cognitivo.

Así, fundó en plena calle Larios Chesscul, una escuela en la que se imparten clases de ajedrez para todos los niveles y se organizan competiciones. Pero no solo eso, porque ahí llevan el ajedrez a quien más lo necesita: pacientes con deterioro cognitivo.

La Didáctica



El ajedrez, así, se ha convertido en una herramienta terapéutica para esas personas que sufren enfermedades como el parkinson o el alzhéimer.

“Desde antes de entrar a fisioterapia, veía en asociaciones y residencias que el ajedrez podía ayudar a estos usuarios. No veía actividades tanto a nivel cognitivo, y me planteo por qué no utilizar el ajedrez” decía.

“Acabo la carrera y me planteo fundar Chesscul con la intención de enseñar a todas las personas y mejorar su nivel y llevar a cabo esta iniciativa en centros de mayores” comenzaba contando.

Sus aprendices, aseguran, han llegado a cogerle el gusto al ajedrez y ahora hacen de todo por jugar con él e incluso ganarle. “No hay evidencia científica dentro de lo que el ajedrez ayuda, pero sí lo que ayuda a nivel cognitivo para la memoria, concentración o atención” explicaba.

Una iniciativa que ayuda a los que lo necesitan

Alberto contaba que en un mes realizarán una competición para asociaciones de parkinson de todo Málaga, creando así una nueva rama de esta iniciativa que tanto les ayuda.

“Llevamos la iniciativa más allá y dentro de un mes tenemos un torneo con numerosas asociaciones de Málaga de parkinson. Tenemos que adaptar la actividad, hay quienes saben jugar y quienes no, y unos aprenden más rápido que otros” contaba.

Algo que corrobora Natalia Mañosas, terapeuta ocupacional de la asociación de “Parkinson Málaga". “Mejora la parte cognitiva, la memoria y toma de decisiones, y a nivel social mejora también, al tener el ajedrez salen más de su casa para ir al ajedrez” contaba.

José A. Salvador

“Vamos a organizar un torneo de vez en cuando, están muy motivados y tienen una actividad que antes no se había planteado y ahí contactamos con Alberto” explicaba en 'La Tarde'.

Y sí, puede que no haya una evidencia científica, pero sin duda, cree Natalia, en las habilidades de los pacientes se ve una clara mejora. “Los que juegan y participan han mejorado su capacidad cognitiva a través de su puntuación. Hay quienes vienen solo para intentar ganar a Alberto” decía con mucho humor.