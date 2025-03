El detalle en uno de los perros de Gene Hackman que mosqueó a la policía y que podría explicar la muerte del actor y su mujer

El caso de la trágica muerte de Gene Hackman, el actor y su esposa Betsy Arakawa, sigue sin cerrarse. Era el pasado 17 de febrero cuando el intérprete fallecía y el mundo conocía una noticia que le dejaba conmocionado.

Sin embargo, no era solo la muerte del actor, de 95 años, lo que dejaba a todos atónitos. Es que su mujer, Betsy Arakawa, era hallada muerta en el mismo domicilio, junto con uno de sus perros.

Según las investigaciones posteriores, llevaban, al menos, una semana muertos cuando una patrulla de seguridad vecinal los encontrase mirando a través de una ventana. Enseguida, la noticia corrió como la pólvora y ponía a la policía de Nuevo México en alerta.

Alamy Stock Photo Policía Nuevo México (Santa Fe)

Y es que el caso era altamente extraño, ya que la mujer de Gene Hackman era bastante más joven que él y no tenía, por decirlo así, ninguna pinta de que en sus condiciones pudiera fallecer.

Aunque se han revelado las causas oficiales de su fallecimiento, las autoridades mantienen la investigación abierta, revisando comunicaciones y también esperando los resultados de la necropsia de su perro encontrado muerto junto a ellos, junto al matrimonio.

Desde luego, la incertidumbre aviva el misterio en torno a los últimos días del actor. Parece ser que, unos siete días antes, Betsy fallecía por causas naturales y, al tener Alzheimer el actor, no se enteró de su muerte que, es posible, murió por un virus.

Así lo explicaba en 'La Tarde' David Alandete, corresponsal de COPE en Washington.

Unas causas accidentales que rodean la muerte de ambos

Según las investigaciones, Gene Hackman padecía de un alzheimer bastante avanzado, mientras que Betsy, su mujer (de 65 años), había contraído el hantavirus, una enfermedad rara transmitida por roedores.

Pero, ¿cómo se pudo contagiar? Pues como decía Alandete, es un virus que no suele detectarse en personas. “Sí que cuando se ha detectado en Estados Unidos, este virus pasa al sistema, digamos, de ventilación de una casa, que es lo que probablemente sucedió, porque en los conductos del aire acondicionado, la calefacción, puede haber roedores, ratones, ratas” explicaba.

Alamy Stock Photo Gene Hackman con su mítico bigote en una imagen de 1983

“Al parecer la mujer de Hackman, Betsy Arakawa, estuvo enferma durante varias semanas, pero sin detectarlo, probablemente por la demencia que padecía la pareja y por el hecho de que la familia de Hackman no estuviera muy pendiente de ellos. Al final ella falleció antes que él, por haber contraído este tipo de enfermedad, que suele pasar por los depósitos, las heces de los roedores, que acaban en el sistema de ventilación de una casa y se pueden acabar respirando y acaban en los pulmones” decía.

Este hantavirus es el que habría provocado la muerte de su mujer y, unos seis días después, falleció Gene Hackman por su deteriorado estado.

Por tanto, primero falleció ella, la mujer y a los seis días murió el actor que no pudo pedir ayuda tras la muerte de su esposa porque su estado cognitivo estaba ya muy deteriorado.

“Por lo que se ha ido filtrando a la policía de Nuevo México, es que él estuvo deambulando por la casa, intentando hacer una especie como de simulacro de vida normal durante varios días, pero estaba todo bastante desastrado, la verdad, y vivió ahí hasta que al final un paro cardíaco se lo llevó” explicaba Alandete.

Y es que el Alzheimer no solo afecta a la mente, sino a otras funciones motoras y esto es, parece ser, lo que ocurrió con Gene Hackman.

“Hackman también tenía hijos y familia y pasaron varios días y fueron unos empleados los que finalmente dijeron, no sabemos nada de ellos, no nos han llamado y encontraron esta escena en su rancho” decía Alandete.

El detalle en uno de los perros de la pareja

Junto al matrimonio, se encontró muerto a uno de los tres perros con los que vivía. Están a la espera de realizarle la necropsia al perro, pero esta muerte también ha escamado a los investigadores.

“No se ha dicho todavía si la causa de la muerte del perro fue el hantavirus, pero las sospechas son que sí, que pudo quedar expuesto al mismo foco que afectó a Betsy Arakawa. Se están evaluando también, de todas formas, otras posibles causas, como simplemente que muriera de hambre o de deshidratación” explicaba.

Sin embargo, a los investigadores les llama mucho la atención que fuera un perro que no estaba nada acostumbrado a salir fuera de casa, por lo que quieren seguir investigando.

CORDON PRESS Gene Hackman y su mujer Betsy Arakaw

“Aunque al principio no se detectó violencia ni en la entrada ni alrededor de ellos, no había robo, lógicamente la policía quería descartar del todo que esto fuera la escena de un homicidio, que apunta que en este momento que no fue, y en ese caso la necropsia del perro puede acabar dando algún detalle adicional” explicaba Alandete.

No es el único detalle de la muerte de este perro que ha impresionado a los agentes. “De hecho, a uno de los perros estuvieron a punto de tener que reanimarlo, lo que sugiere que la situación también era crítica para estos animales. Tiene una historia secundaria. Estaban en condiciones delicadas” sentenciaba.