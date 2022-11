El economista Trías de Bes habla claro sobre qué pasará con las criptomonedas tras caer FTX: "Mi predicción"

El mundo de las criptomonedas volvían a sufrir todo un terremoto este fin de semana después de que la plataforma FTX se declarase en bancarrota. Un 'crack' que se ha llevado por delante al fundador y consejero delegado, Samuel Bankman-Fried, que ha dimitido de sus funciones. Precisamente este último era considerado uno de los mayores millonarios jóvenes del mundo gracias a su empresa de divisas digitales.

Pero, ¿cómo impactará esto en el sector? ¿Realmente caerá las criptomonedas? El economista Fernando Trías de Bes señala en COPE qué va a ocurrir con el resto de empresas privadas que emiten criptos tras una caída de más del 70% del sector en el último año.

“Una cosa es cuánto vale y cuánto están dispuestos a pagar por ello, y otra cosa es el valor intrínseco”, aclara el experto en La Tarde. “Habrá quien diga que si hay gente pagando un bitcoin 15.000 dólares vale eso, pero eso no es. El valor intrínseco de una moneda tiene que ver con el valor que recibe. Un dólar o un euro es un trocito de Estados Unidos o Europa”. Y es que, en la cripto, cuando el emisor es una entidad privada es sólo un porcentaje de una empresa privada. Hay miles y miles de criptomoneda pero las tres o cuatro principales acaparan el 90% de las transacciones, pero cualquier programador puede lanzarla, como apunta.

¿Qué son las criptomonedas?



Pero, ¿qué son concretamente las cripto monedas? Trías de Bes apunta que no es ni cripto ni moneda, son monedas digitales. “Eso hace que se convierta en un fichero encriptado que sólo tiene un propietario, por lo que no deja de ser un archivo digital que, en lugar de una foto o una hoja de cálculo, vale por un bitcoin, un ethereum o un FTX”, comenta. Así, si decides adquirir una criptomoneda ese fichero es tuyo y cotiza, lo puedes comprar a 3 euros y venderlo más caro o más barato.

¿Qué pasará tras la caída de FTX?



En general, sobre las criptomonedas, el experto apunta que se trata, ni más ni menos, de una burbuja: “Yo escribí en 2008 un libro sobre las burbujas, la primera fueron los tulipanes. Si tú tomas el gráfico de una burbuja, da igual cuál sea, incluidas las criptos, y no las sabes diferenciar. Las criptos han hecho el mismo movimiento que el crack del 29”, explica. Y es que han perdido un 74% del valor desde el último año, por lo que Trías de Bes lo tiene claro: “Mi predicción es que seguirán bajando hasta valer 0 como FTX”.

Pero, ¿por qué? Según el colaborador de COPE, porque “la cola de tontos se ha acabado”. “Imagínate dos lados en un mostrador, a un lado se ha acabado la cola y, en el otro, miles de personas que se han cambiado, es el final de una cripto moneda porque no hay liquidez, no hay valor intrínseco. Siempre habrá alguna criptomoneda privada, pero todas irán implosionando porque, a lo largo de la historia económica, todos los emisores de papel moneda privado no se han sostenido con el tiempo”, explica.

Incluso el economista señala que ha sufrido críticas por manifestar su opinión: “A mí, gente joven me decía en los foros que no me enteraba, pero no hace falta, sólo hace falta entender los conceptos que subyacen bajo el papel dinero, que no varía a lo largo del tiempo”.

Por lo tanto, ¿aconsejaría invertir ahora? “Yo especularía, que si un oyente lo hace, que tenga claro que va a especular, que apueste a la baja pero que, si pone dinero que lo dé por perdido y si suena la flauta, se lo habrá pasado bien”, concluye.