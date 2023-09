Es una realidad: sube el precio del dinero, también los tipos de interés y, en resumen, el nivel de vida se encarece más. Respecto a la subida de los tipos de interés, sin duda, el objetivo es que haya menos dinero en circulación y que los precios dejen de subir para, así, controlar la inflación. Pero lo cierto es que con ello afecta a un sector fundamental para miles de personas que no dejan de ver cómo se encarece y no pueden acceder a él: el de la vivienda.

Y es que su mercado es inelástico, lo que, en conclusión, está provocando que de firmen menos hipotecas y que cada vez menos gente opte por comprarse una vivienda. ¿Qué podemos hacer frente a ello? ¿Cuándo es un buen momento para comprarse una casa? Es lo que preguntamos en La Tarde a Fernando Trías de Bes, profesor de la economía de bolsillo, que nos da las claves para acceder a una vivienda nueva.

"Llevamos cinco meses de que se bajen hipotecas que se firmen, con bajadas del 20% de volumen, menos compraventas, menos gente comprando piso, si baja la demanda, deberían corregirse a la baja...Sin embargo, han seguido aumentando y es alucinante" explicaba el profesor.

Viviendas de segunda mano, la opción más demandada

Si cada vez hay menos compras y menos hipotecas, ¿cómo se explica que el precio siga subiendo si está todo más caro? "Hay un conjunto de factores, el mercado de alquiler no acaba de funcionar, mucha gente sigue interesada en comprar por esa cultura del ladrillo, se forman 240.000 hogares y 110.000 pisos nuevos, no hay más remedio que echar mano de segunda mano" explicaba Trías de Bes.

"Un 80% es de segunda mano, piensan que siempre vale millones y hay sensación de que lo vale, la gente es reacia a bajar, hasta que no sea una necesidad, no bajan el precio" explicaba.

Y es que sí, falta mucha construcción y no hay tantas viviendas de nueva construcción a las que acceder. "España es muy resistente a las bajadas de volumen, no habrá bajada intensa ni generalizada por toda España. Todavía falta piso nuevo por construir, todos los pisos que podían estar pendientes, no interesa bajar los precios...Son pisos que se construyeron en sitios donde no quieren vivir, lo bueno ya se vendió" desvelaba.

Cuándo es el mejor momento para comprar una vivienda

Si bien los precios en España no dejan de crecer y aumentar, como bien señalaba Trías de Bes, "desde el 2013 en la Unión Europea fue superior incluso al de España, y eso que hay mercado de alquiler".

Y sí, es cierto que hay un problema con el suelo, porque "está en manos de los municipios, mucha de la recalificación pasa por los ayuntamientos, hay municipios grandes y pequeños que funcionan y otros que es practicamente imposible, en algunos sitios es inviable, cuesta mucho centralizarla".

Por tanto, ¿cuándo es buen momento para comprar un piso nuevo? Pues, según la opinión del profesor, este año seguirá siendo complicado. "Mi opinión personal es que habrá correciones pequeñas que duren poco tiempo y que tardarán, hasta final de año no se verán. Si alguien está pensando en esperarse unos meses porque habrá ofertas, no, te encontrarás cierta moderación pero este sector es inelástico y tiene un peso enorme en el sector financiero español, difícilmente veremos una recuperación" sentenciaba.