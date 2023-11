Dolores Sayans, a la espera de que su familia regrese de Gaza: "Lloraré de alegría"

Un grueso de los españoles retenidos en la Franja de Gaza -concretamente 41 que estaban en lista para pasar- han empezado a salir por el paso de Rafah. Estarían por tanto a las puertas de un segundo puesto de control que les permitíría el paso a Egipto.

Dolores Sayans, desde Madrid, lleva esperando desde el 7 de octubre a que su familia salga de la Franja de Gaza. "He podido confirmar, no por ellos, sino por el consulado y la embajada española en Egipto, que ya han salido de los controles de Egipto. Están en los autobuses esperando que salgan las personas que faltan por terminar la documentación".

Su familia está en Rafah, ciudad palestina en la Franja de Gaza que hace frontera con Egipto, a donde se desplazarán hoy para ser evacuados desde El Cairo hasta España. Según ha confirmado en 'La Tarde', en el control de pasaportes está su hija, su marido y sus 6 hijos y su hermana Amelia. Todos están en el autobús menos el marido de mi hermana, que no ha querido salir porque sus hijos y nietos están dentro de Gaza" explicaba Dolores.

Una nueva lista para mañana

En su conversación con Pilar Cisneros, Dolores ha detallado que "todos los españoles evacuados serán ubicados en alojamientos de El Cairo, y cuando estén todos se trasladarán a España a través de un vuelo especial".

Aunque la información ha sido confusa estos días, pues "estaba el nombre de mi hermana Amelia y su marido pero en cambio no sus hijos y nietos", ha recibido una muy buena noticia, y es que "ya ha salido la lista para mañana con 82 españoles, y en ella están el resto de familiares directos míos" explicaba.





Están siendo momentos muy difíciles, pero al menos ahora, Dolores puede respirar y descansar tranquila, algo que no hace desde el 7 de octubre. "Muchos altibajos. Mucha angustia. Había días que estabas bien porque los escuchabas, otros que estabas mal porque te cuentan que han bombardeado y matado, te cuentan escenas muy fuertes y lo pasas mal. Últimamente no hay comida ni agua, que mi hija no come por que coman los niños..." contaba.

Las condiciones en esa zona era muy dura: "Bajaron todos al sur, pero mi hija como bombardearon la casa de al lado y les llegó la metralla, se subieron otra vez al norte. Ha sido una odisea, porque para volver a bajar, ya estaba el ejército israelí en medio de Gaza, entonces gracias al cónsul, hablando con el ejército israelí, pudo bajar mi hija con toda su familia".

Más de un mes sin saber realmente lo que ocurría con su familia allí -donde han muerto más de 11.000 personas por los bombardeos israelíes- . Un reencuentro que tendrá lugar dentro de muy poco, y que Dolores afronta con mucha ilusión: "Lloraré de alegría y les abrazaré".