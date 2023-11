El conflicto entre Israel y Hamás continúa entre constantes ataques de fuego. Desde 'La Tarde' seguimos muy pendientes de la última hora en la guerra que está teniendo lugar en la franja de Gaza entre el grupo terrotista Hamás e Israel.

Hemos escuchado las últimas declaraciones del primer ministro israelí, Nethayanhu, y ha declarado que los israelíes no están dispuestos a realizar ningún alto al fuego, y la guerra va a continuar.

El caso de Ahmed Hamdan en COPE

Ahmeh es un español de origen palestino que tiene una hermana que vive en Gaza. Su nombre es Islam Hamdan es una nutricionista española que ahora mismo se encuentra en el paso de Rafah esperando para poder salir.

Ahmeh ha explicado en 'La Tarde' la difícil situación a la que se enfrenta su familia, y él desde aquí se encarga de compartir el testimonio de su hermana, aunque ha admitido que mantener la comunicación ha sido muy difícil durante estos días: “Han cortado las comunicaciones más de una vez, no hay electricidad no hay nada”.

La población de Gaza se ha visto atacada y los civiles son los que llevan viviendo días de pesadilla, se enfrentan a una situación incierta en la que no tienen alimentos, agua y mucho menos medicinas. Están a la deriva, y aunque Ahmeh ha contado que su hermana está bien, el panorama es devastador: “Están bien, como entenderás la situación sanitaria, están sin comida, sin agua potable, sin nada, pero dentro de lo que cabe ahora mismo, es un privilegio decir que están vivos”.

El día a día es un reto en el que tienen que hervir agua al fuego para poder comer, “ducharse es un privilegio, no hay agua como para ducharse”; explicaba Ahmeh que en Gaza no hay ninguna manera de conseguir agua potable y que sus familiares cogen agua de un pozo que tienen cerca.

Su familia vivía en el norte y la zona en la que vivían “por desgracia ya no existe, lo han bombardeado completamente”, incluyendo su casa. Ahora mismo se encuentran en el sur y tienen la esperanza de poder salir con la ayuda del gobierno Español, gracias a su doble nacionalidad: “Por ahora no hay ninguna noticia”, y aseguraba Ahmeh, que han salido muchas personas de diferentes nacionales del mundo, pero los nombres españoles que han salido ha sido gracias a las organizaciones no gubernamentales.

La franja de Gaza un cementerio de niños

Por otra parte, los niños son las mayores víctimas de esta guerra. Así lo ha descrito Ricardo Pires, portavoz de la UNICEF en COPE, habla de cifras, y habla de estimaciones porque todavía la ONU no puede ofrecer datos verificados: “Se han muerto casi 3.700 niños desde el 7 de octubre”, lo que equivale a casi 400 muertes de niños por día. Mientras que el número de heridos son aproximadamente 1.700, según el portavoz de UNICEF.

“La franja de Gaza es uno de los lugares más poblados del planeta, la mitad de la población son niños, con los bombardeos los niños están allí”, explicaba Ricardo en 'La Tarde'. Y añadía que la salud mental también es un problema que afecta a los niños, “3 de cada 4 niños necesita ayuda en su salud mental”.

Ricardo contaba un duro testimonio de una niña de Gaza que sufre graves episodios de estrés y alucina por beber agua limpia, a su vez, este conflicto ha desencadenado en la niña una serie de comportamientos que la han llevado a auto lastimarse. Este es solo uno de los casos que escuchamos, pero seguro que hay cientos de niños sufriendo está desesperante situación.

Estos testimonios nos dejan sin aliento y con los pelos de punta. No podemos sino pedir y seguir orando porque este conflicto acabe.