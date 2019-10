El Doctor Martín: “Aquí tratamos a niños que tienen una enfermedad de la que no se van a curar”

Fernando se ha trasladado con su compañera Paloma Serrano al Hospital Niño Jesús para acudir a la Unidad de Cuidados Paliativos Infantiles. Han estado en un hospital que es solo para niños, y en ese hospital se ocupan de un modo especial de niños que no se van a curar nunca y que pueden morir pronto. Fernando y Paloma han hablado con los médicos, se han trasladado con ellos en un coche mientras trabajaban y también han tenido la oportunidad de conocer a Juan, un niño de nueve años que sufre parálisis cerebral. Una de las cuestiones que ha comprobado el equipo de 'La Tarde' es que muchos de estos niños saben que no se van a curar y necesitan estar en su casa para que sean sus padres quienes los atiendan y su familia quien les acompañe.

Rocío la madre de Juan a La Tarde de COPE: “La vida no sería igual si no estuviera Juan”. Rocío añade que ellos no serían quiénes son, sus hijas no serían quiénes son, no tendrían los valores que tienen, aprenden cosas que sin él no lo habrían hecho nunca y eso es lo que hace a Juan tan especial. Juan tiene que estar conectado a un pussy (una máquina) porque le baja siempre el nivel de oxígeno. “Si Juan visualmente se empieza a poner azul poco a poco es que se está ahogando, entonces lo que tengo que hacer es ir corriendo a subirle el oxígeno”, cuenta Rocío a La Tarde de COPE. Además, la madre de Juan tiene que estar pendiente de la medición de oxígeno de su hijo las 24 horas, por suerte, el aparato pita para avisarle cuando para que Rocío pueda dormir.

El doctor Martín, de la Unidad de Cuidados Paliativos Infantiles nos cuenta la realidad que se vive en el Hospital Niño Jesús: “Aquí hay muchos profesionales que atienden a todos los niños que tienen una enfermedad de la que no se van a curar”. También explica a La Tarde que muchas veces el niño no quiere tocar el tema por no hacer daño a sus padres, los padres tampoco quieren hacer nada que afecte a su hijo y lo acaba llevando cada uno en su soledad, una realidad muy dura que no es sencilla para nadie.