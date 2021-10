El doctor Carballo detalla el sufrimiento personal que ha vivido por la pandemia: "Pasó todos los límites"

César Carballo es uno de los médicos más mediáticos del panorama televisivo actual. Como experto en la atención en Urgencias ha sido una de las voces autorizadas para poder explicar a los españoles en los programas de televisión más importantes cómo estaba afectando la pandemia a nuestros hospitales. "El circo mediático", como él mismo lo ha denominado ha sido una novedad en su vida que, tras más de año y medio ha dado un vuelco. Tanto él como otros expertos han explicado en 'La Tarde' de COPE las consecuencias a nivel personal que les ha traído su exposición mediática.

Agradecimiento por la calle, amenazas en las redes

Si el caso de Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología ha sido uno de los más sonados, Carballo ha afirmado que él, afortunadamente no ha tenido que vivir lo mismo que su colega de profesión: "Yo tampoco he tenido la mala experiencia de que por la calle me paren y me insulten. Absolutamente todo lo contrario y eso te deja un poso de decir, pues algo estás haciendo bien", se felicitaba el doctor Carballo.

"Cuando tú ves los números de nuestro país por ejemplo en vacunación o en llevar la mascarilla, pues te das cuenta de lo que hacemos. o lo mínimamente que estemos contribuyendo. Eso te da mucho apoyo", ha reflexionado el doctor en COPE. "Es decir, estamos haciendo, se han hecho, en este país muchas cosas bien. La gente se está vacunando y para mí es un orgullo el poder decir algo hemos hecho y ha salvado muchísimas vidas, ¿no?", planteaba el doctor César Carballo.





Y es que, a pesar del agradecimiento que Carballo afirma sentir en la calle, no es ajeno a las críticas, a las que se ve sometido en redes sociales donde tiene más de cine mil seguidores: "Efectivamente, te tienes que enfrentar a esto. Estamos a un mensaje de Twitter, a que alguien tuitee algo y que directamente te llega a tu correo electrónico. Como dice Alfredo, nos han llamado asesinos, nos han llamado genocidas, juicio de Núremberg y lo peor es que alguien te dice muchas veces pues vigile su espalda, como toque a los niños, pues vigile su espalda, ¿no?", explicaba Carballo haciendo una recopilación de los insultos que tienen que ver tanto él como sus compañeros que deciden someterse a una exposición mediática a la que no estaban habituados.

"Esto es, como decíamos, los mensajes que más intranquilo te dejan, porque es verdad que hace falta un solo loco para que tengas una desgracia y que alguien te siga por la calle o te espere en algún sitio porque todo el mundo sabe donde trabajamos y a veces te queda siempre ese poso de decir bueno, ¿y si pasa esto?", ha llegado a preguntarse Carballo.

La denuncia que tuvo que poner César Carballo

En la conversación en 'La Tarde' de COPE, Pilar Cisneros le preguntaba al doctor Carballo precisamente por algunos datos sobre su vida que él mismo ha reconocido que le han empujado a tomar medidas. Y es que las mayores búsquedas en Google relacionadas con el nombre del doctor son "Carballo mujer" y "Carballo hijos". Hasta tal punto ha llegado el tema que Carballo tuvo que poner una denuncia:

"Sí, he interpuesto una denuncia a alguien que ya pasó todos los límites. Me llamó la propia Sociedad de Emergencias y me dijo: «Mira, César creo que tenemos que entrar casi como sociedad y no como particular», y hemos entrado como sociedad", ha relatado Carballo. "Si se consigue algún dinero se destinará a una beca de Ética que es un poco el objetivo de todo esto. Hay gente que no tiene ningún límite", ha reflexionado uno de los doctores más reconocidos por los espectadores de nuestro país.





A pesar de las buenas palabras que Carballo afirma haber recibido por la calle, en redes sociales asegura que "lo más bonito que me llaman es esputo de las SS. Son cosas que ya pasan el que estés de acuerdo o no con alguien. Si gente como nosotros con un cerebro amueblado, con experiencia laboral, qué no pasará con chicos o chicas de 16 años. Me he dado cuenta al entrar en este circo mediático", ha reflexionado el doctor César Carballo en 'La Tarde' de COPE.