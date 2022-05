Diego, el primer bebé que nace en Huerta de Arriba (Burgos) desde 1999: "No hay más niños en el pueblo"

Huerta de Arriba es un municipio de 128 habitantes, de la provincia de Burgos. Desde 1999, no se anotaba ningún nacimiento en el registro del Ayuntamiento. No obstante, 20 años después, llegó Diego, por lo que su nacimiento ha sido todo un acontecimiento en el pueblo. "La mayoría de la gente que vive en el pueblo es gente mayor. Entonces, un niño trae mucha alegría", cuenta Laura Fernández, la madre del pequeño. "Además es muy activo y simpático", cuenta sobre su hijo.

Diego tiene ya 13 meses y ya "se lo pasa pipa con todos los vecinos del pueblo". "Entre semana no hay más niños en el pueblo. Es el único que hay. Luego, los fines de semana sí que viene bastante gente", cuenta la entrevistada. Respecto a si le preocupa que no crezca con más niños en su día a día, Laura opina que "de momento no porque todavía no es consciente". "Toda la gente del pueblo le hablan y socializa con todos. Entonces, es una forma de comunicarse con la gente. Luego, los fines de semana, viene bastante gente, entre los que hay muchos niños que no viven aquí y se juntan", apunta.

"Al final te vas acostumbrando. Veo la diferencia de que, cuando yo era pequeña, vivía aquí y teníamos un colegio. Éramos más de 20 niños. Luego, eso poco a poco fue desapareciendo y el colegio se cerró. Da un poco de pena", confiesa, haciendo referencia a que había más niños cuando ella era pequeña.

"La gente se va del pueblo y tiene sus hijos fuera porque aquí no hay oportunidades para trabajar. Si quieres trabajar, lo más cercano es Salas de los Infantes, que está a media hora, o Quintanar de la Sierra. Y tampoco es que haya puestos de trabajo para atraer a la gente. Antes, la mayoría eran ganaderos y eso se fue extinguiendo", cuenta Laura sobre los motivos por los que no hay más nacimientos.

"La gente prefiere vivir en las ciudades. Aquí no tenemos tantos recursos. Viene la médica al pueblo tres días a la semana, pero si necesitas al pediatra o la matrona tienes que bajar a Salas de los Infantes. Es un pueblo que no está tan mal porque tiene dos tiendas, dos panaderías, un bar... Y hay pueblo de alrededor que no cuentan con eso", agrega.









"Pretendo quedarme en el pueblo"

A pesar de ello, María Palomar es la habitante más joven del mencionado pueblo y nació hace 22 años, siendo ella la última en nacer antes de Diego. "Yo he estado viviendo en el pueblo 19 años. He salido a estudiar, pero he vuelto. Con 19 años me fui a Burgos a estudiar la carrera de Magisterio y he vuelto al colegio en el que yo estudié para hacer las prácticas. Acabo las prácticas mañana y pretendo quedarme en Huertas", cuenta María.

"Me he acostumbrado a vivir en el pueblo y, tras tener la oportunidad de vivir en la ciudad, prefiero la tranquilidad", explica, dejando claro por qué prefiere quedarse en su pueblo, a pesar de que sus hermanos mayores se fueron y no han vuelto.

La situación de Huerta de Arriba también es la de más de 250 municipios en España, ya que llevan desde el año 2000 sin registrar ningún nacimiento. ¿Será posible revertir esto o ya es demasiado tarde?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vivimos en un invierno demográfico. En 2021, nacieron 338.532 niños en España, siendo este el peor dato desde que comenzaron los registros del INE, que fue en 1941. La situación es principalmente dramática en zonas rurales. Las provincias más afectadas por este fenómeno son Burgos y Guadalajara. Con 38 municipios cada una, en 20 años no ha habido ni un solo nacimiento.

"En estos pequeños pueblos, lo que pasa es que muchos de los jóvenes han emigrado y han establecido su lugar de vida en otra parte. Motivo por el que, si tienen hijos, no nacen ahí. Lo terrible es que muchos lugares que son grandes, donde viven muchos jóvenes, tampoco hay nacimientos", reflexiona el colaborador Lorenzo Silva al respecto.