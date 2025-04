Detecta que no se adapta bien a los planes de sus amigos, va al médico y el diagnóstico que hace sorprende a todos: más común de lo que parece

Imagínate, por unos minutos, que tienes 34 años y hay algo en ti que no encaja. Sientes que no te relacionas bien con el resto de personas, que eres un poco inflexible y que no terminas de cuadrar con tus amigos.

Además de eso, sientes que no te concentras en nada, que cada vez te cuestan más tareas cotidianas como leer o estudiar, y que te distraes con cualquier cosa. Así pues, vas al médico, y consultas qué te puede pasar.

El diagnóstico, al final, te acaba sorprendiendo, porque nunca hubieras esperado que te pasara algo así a ti, y menos, cuando se trata de la edad adulta.

Hospital

Esto es lo que le pasó a Víctor, un joven que, con solo 34 años, se dio cuenta de que había muchas piezas de su vida que no encajaban. Así pues, fue al médico, y le hicieron una serie de pruebas para ver qué podía ocurrir.

El primer resultado, de una forma u otra, sí que se lo esperaba: sufría trastorno déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, el médico sintió que tenía que seguir haciendo pruebas y ahí es cuando todo en su vida cambió.

El resultado de unas pruebas que cambiaron su vida

El médico de Víctor, cuando le explicó qué era lo que le pasaba, decidió seguir haciéndole pruebas porque había cosas que no le terminaban de cuadrar. Por ejemplo, esas conductas sociales que tenía y esa rigidez a la hora de cambiar de planes.

Así pues, no se quedó con el primer diagnóstico y le hizo una valoración superior que cambiaría su vida: a sus 34 años, Víctor era autista y lo había sido toda su vida.

Lo cierto es que él sabía que algo no andaba bien en su vida y con este diagnóstico entendió muchos porqués, pero no pensaba que podía ser autista. Y como él se estima que hay 450.000 personas aunque solo 100.000 casos son diagnosticados.

EUROPA PRESS Urgencias

Lo raro es su caso, diagnosticarlo en la adultez. “Fue liberador, y sorpresivo también, porque la evaluación que yo me hice fue de déficit de atención” explicaba.

“Veía un poco de todo, síntomas o aspectos más externos y otras sensaciones. Conductas muy rígidas que no eran funcionales, sin razonamiento lógico detrás. Una tendencia a interpretar las cosas de forma mucho más literal, no captar los dobles sentidos ni las indirectas” explicaba en 'La Tarde' acerca de sus síntomas.

“Luego también notaba una tendencia a estar bien estando solo y muchas dificultades para interactuar a nivel social, cuando se habla o los grupos en los que interactúo no hablan de temáicas que me gustan, tengo más resistencia a integrarme” decía.

Contaba que esto, en un primer momento, lo achacaba a su personalidad, pero luego se dio cuenta que tenía más que ver con su autismo.

“Me cuesta muchísimo entablar la terapia si no lo veo como algo lúdico, una cosa que más noté fue esa tendencia a abrir la mente y contemplar diferentes caminos” contaba.

Sin embargo, este diagnóstico en su adultez sí que sorprendió a muchos, sobre todo, a aquellos de su entorno más cercano que no querían ver que lo que realmente le pasaba era el autismo.

Cómo identificar el autismo en la edad adulto

Daniel Millán es psicólogo especializado en autismo y explicaba en 'La Tarde' que, si tenemos sospechas de que algo no va bien, suelen ser certeras.

“Encontramos casos como el de Víctor muchísimas veces, el autismo está considerado un trastorno que tendría que tener un origen en la infancia, pero eso no significa que no se detecte” confesaba.

Por eso, pedía atención y explicaba cómo podemos detectar en la edad adulta este trastonor. “Los signos son dificultades en comunicación, inflexibilidad...Pero es una forma de procesar la realidad de forma distinta, en la detección nos centramos en las dificultades que hay” explicaba.

Y es que, aunque normalmente se diagnostica en la infancia porque tiene un componente genético muy fuerte, en la adultez también puede darse, y dice, es más común de lo que creemos.

“La mayoría de los perfiles autistas son como el de Víctor, normalmente pasan desapercibidos. Tenemos que explicarles que el autismo es más allá de las dificultades” decía.