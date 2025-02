Descubre que un pueblo de Teruel no tiene libros, lo anuncia en redes y acaba recibiendo una llamada de Moncloa: cambia la vida de los vecinos

Apenas 100 habitantes son los que viven en Libros, un pueblo de Teruel que recibe su nombre por su parecida forma a unas páginas. Algo que podría resultar tremendamente poético y que, en realidad, esconde una historia que ha enternecido a todos los españoles.

Son pocos los vecinos que lo pueblan, pero, sin embargo, ninguno tiene ni una sola página que leer. Y es que el pueblo no dispone de ninguna biblioteca, ni siquiera servicio de bibliobus, ni ninguna librería. Pese a su nombre, en Libros no hay ningún libro.

Es una circunstancia de la que se dio cuenta Maribel Medina, una mujer que no esperaba, en absoluto, que su preocupación por esta población de Teruel acabase siendo un asunto nacional. Para ella, como afirmaba en 'La Tarde', los libros le han salvado la vida. Han estado ahí cuando necesitaba un compañero, un amigo, o alguna historia en la que sumergirse.

Ha sido tanto su amor por los libros, que ha querido llevarlos a Libros. Con un solo tuit en X, hizo un llamamiento para que, a quien le llegara, pudiera donar un solo libro. La petición fue tan viral, que personas de toda España se movilizaron para donar libros. Hasta 40.000 han llegado a este pequeño pueblo de Teruel, y han tenido que cortar el grifo, porque no pueden albergar más.

Maribel no quiere quedarse ahí, y no se conforma con que haya miles de libros en los que perderse. Quiere que Libros, a partir de ahora, albergue el primer hotel biblioteca de España. Que sea un manantial para los lectores, viajeros y escritores que vivan ahí.

Con esta iniciativa no solo ha conseguido poner a Libros en el mapa de muchos españoles, sino que ha conseguido mover la economía del pueblo.

Revitalizando la España Vaciada

Cuando Maribel empezó a recibir llamadas y correos de miles de españoles, se empezó a abrumar por la cantidad de mensajes que tenía. Todos querían donar, al menos, un libro, y eso supuso una movilización brutal.

Las donaciones de toda España viajaron en una furgoneta y llegaron a la vieja escuela, donde comenzaron a apilarlos todos. Unas semanas después, no podían recibir ni uno más.

“Hemos superado los 40.000 libros en donaciones, nunca pensé que se iba a hacer viral. Empecé a contestar mails de gente interesada, y eran 200, 300...Me pasé horas y horas, aparecían herencias, gente que nos los compraba, Raúl me llamó y me dijo que no podíamos meter más libros” decía.

Raúl Arana es el alcalde de Libros y contaba cómo han tenido que comprar contenedores de barco para meter esos libros. “Lo hemos llenado y aún nos sobran diez palés que los tenemos guardados en una nave” contaba.

Alamy Stock Photo Libros, Teruel

La cosa no ha quedado ahí, porque gracias a esta movilización, muchos escritores han querido sumarse a estas propuestas y aparecer en Libros. Algo que ha revitalizado la economía de un pueblo que está en medio de la España Vaciada.

“Hemos ido paletizándolo, ha colaborado todo el pueblo que está encantado. Nunca hemos tenido turistas y ahora tenemos el pueblo lleno, gracias a esta gente que viene, funciona” explicaba.

Y cuando pensaban que aquí quedaba la cosa, se equivocaron, porque recibieron una llamada de Moncloa que cambió, todavía más, la vida de los vecinos.

La llamada de Moncloa que lo puso todo patas arriba

Después de esta oleada de libros, a Maribel la llamó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Le querían dar a Maribel lo que acaba de conseguir: el Premio Nacional de Fomento de la Lectura.

“Se ha premiado el tesón, la paciencia y tenacidad. Sobre todo, unir literatura y núcleos rurales muy pequeños, algo difícil porque están más aislados, se ha premiado el tesón” decía Maribel.

Eso sí, cuando le llamó el ministro, no se creía que era él quien le estaba haciendo esa llamada. “Cuando me llamó el ministro pensaba que era broma, y le llamo y no sé por qué le dije “no he comido, déjame de bromas, vete a la mierda”...Estaba cabreada. Empecé a gritar y le dije que yo era un mindundi, “nos encantan los mindundis” me dijo, y es un honor” contaba.

Libros

Javier Sierra, el primer escritor que acudió a esta llamada de Maribel, cree que va a ser un auténtico modelo de negocio que va a “reventar” en España.

“Es el único pueblo de España y Europa que se llama así y fue cogiendo mucho peso desde el punto de vista como la palabra. En Ámsterdam he estado en un hotel biblioteca, los dueños del establecimiento pasábamos por ahí y dejábamos nuestra obra para que los futuros clientes pudieran consultarla. Por lo que sé y he visto ese proyecto de Libros va a ser único” decía.