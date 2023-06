Desarrollan una vacuna española contra una enfermedad que causa más de un millón de muertes al año en el mundo

Quiero hablarte de una de las enfermedades más antiguas de la historia. Una enfermedad que causa más de un millón y medio de muertes al año en el mundo y que a día de hoy todavía no está erradicada: la tuberculosis. ¿Cómo de preocupante es el brote de 19 positivos que se ha registrado en un instituto de Orense? ¿Cómo se contagia y cuál es el tratamiento? Debilidad, cansancio, pérdida de peso, dolor de pecho o tos con sangre son los principales síntomas de esta enfermedad.

Ahora, un equipo de la Universidad de Zaragoza ha desarrollado la vacuna española de la tuberculosis y acaba de hacer historia entrando en la tercera fase. Carlos Martín es catedrático de Microbiología de la Universidad de Zaragoza y además, es uno de los investigadores más eminentes en el ámbito de la tuberculosis. Es el líder del grupo que trabaja en esta vacuna y cuenta el estado en el que se encuentra actualmente: "se encuentra en fase 3, lo que significa que desde el año 2013 está en ensayos clínicos de seguridad en adultos y en niños. Esta es la última fase antes de que una vacuna sea aprobada por la Agencia Española del Medicamento. Si esta vacuna sí que protege definitivamente ahí será cuando se pida una autorización para vacunar a bebés", concluye.

Además, el investigador también habla sobre el último brote de tuberculina que ha alertado a la sanidad española para calmar las aguas y rebajar el grado de preocupación: "no es demasiado preocupante porque un cuarto de la población está infectada por tuberculosis, que no es lo mismo que tener la enfermedad. Estas personas no van a desarrollar la enfermedad nada más que uno de cada diez. No es necesario ningún tratamiento y es algo completamente normal porque en nuestro país no se ha erradicado nunca la tuberculosis", explica.

El problema de las personas infectadas es que todavía no se sabe si podrían llegar a desarrollar la enfermedad: "desde que te infectas hasta que se puede desarrollar la enfermedad se puede tardar incluso uno o incluso dos años", dice. Por tanto, tienen que mantener un cierto control y seguimiento para asegurarse de que están bien y, a pesar de la infección, no se termina desarrollando la enfermedad.