Dejan a un bebé abandonado durante a la Guerra Civil y, casi 90 años después, Vicenta se lleva una sorpresa

Cuando tenía tres años los padres de Vicenta Ruiz la dejaron en un orfanato durante los años de la Guerra Civil y, desde entonces, ha vivido una vida casi normal. Normal porque se ha casado, ha tenido hasta cuatro hijos, nueve nietos y todo lo que se supone de una vida satisfactoria, menos por un detalle: no sabe ni cómo se llama, ni si quiera qué edad tiene en realidad. No obstante, ochco después se ha llevado una sorpresa que difícilmente olvidará, y todo ello gracias a su nieta y a su hija.

La vida de Vicenta no ha sido siempre feliz, de hecho tuvo una infancia muy dura, una vida que le comenzó a sonreír en el momento en el que formó ella misma su familia. Pero por mucho formase una preciosa familia, ha tenido siempre en su corazón el anhelo de saber quién era, de dónde venía. Nosotros eso lo damos por hecho: nuestro lugar de nacimiento, el año en el que nacimos, quienes son nuestros padres. Sabemos nuestra historia, pero Vicenta no tenía nada, ni un dato y por eso nunca llegó a saber del todo quién era hasta este pasado 16 de diciembre en Bobadilla del Campo, un pequeño pueblo de 300 habitantes en Valladolid.

Colegio Amor Misericordioso de Alfaro









El trabajo de la nieta y la hija de Pilar



La vida de Vicenta ha cambiado y ha sido, sobre todo, gracias a su hija Pilar y su nieta Estrella que se pusieron manos a la obra, parroquia por parroquia, pruebas de ADN, documento por documento y en redes sociales con mensajes como este que escribieron hace dos años:

“Hola! Me haríais un gran favor si dais retuit y lo leéis,es muy importante para mí. A mi abuela,Vicenta,la dejaron con 3 añitos en el Colegio Amor Misericordioso de Alfaro, en tiempos de la Guerra Civil,con un papel en la mano en el que simplemente ponía su nombre y apellidos. Hemos buscado mucho para intentar encontrar algo,pero nada,no ha dado resultado. Igual es algo imposible,pero nunca se sabe. El mayor regalo para mi abuela sería encontrar algo sobre su familia,su vida. Y a mí no me haría más ilusión que poder ayudar a la persona que más quiero”.











La propia hija de Vicenta lo explica en La Tarde este miércoles: “Nos dijeron que la primera pista que podíamos tener era hacer una prueba de ADN, que dio resultado, aunque no muy grande. Pudimos seguir adelante, buscar en registros civiles, intentar adivinar apellidos, tirar de hemeroteca. Han sido 2 años, día tras día, ninguna pista la podías descartar. Dimos antes con primos carnales en Medina del Campo, en colegios que conocían la historia, y ahí seguimos hasta dar con los tres hermanos”.

Explica que la vida de su madre fue dura, toda su vida ha tratado de saber quién era, no tenía fecha de nacimiento, ni siquiera sabía si su nombre era real o cuál era su edad. “Pensábamos que había nacido en 1935 y en realidad nació en 1933 y su verdadera identidad era Asunción”, apunta.





La sorpresa de Vicenta ocho décadas después



Pero ahora, tras un trabajo exhaustivo, la hija y la nieta de Vicenta le han dado la sorpresa que tanto anhelaba: conocer a sus hermanos y descubrir quién es: “Les dije que hasta que no supieran algo no me dijeran nada porque me ponía muy nerviosa. Por lo que se ve tenía dos años más. El nombre es lo de menos para mí, ha sido más la alegría de haber descubierto quién soy. Son noches enteras, años enteros, que a ver quién soy”, explica Vicenta a Pilar Cisneros y Javi Nieves.









¿Qué siente uno cuando encuentra a sus hermanos después de toda una vida?: “Eso no se lo puede imaginar nadie, salvo los que, como yo, lo hemos pasado. Saber quién eres, cuál es tu familia, no sé ni cómo explicarlo. Lo que más me ha gustado es cómo me han recibido, ellos nunca lo han sabido, porque sino me habrían buscado. No sé, puede que pensasen que tenían una hermana perdido pero como si se hubiese muerto”, concluye.

Eso sí, reconoce que siempre ha sido muy feliz desde que se casó: “Tengo 4 hijos y 9 nietos, lo único era saber quién soy. Cuando la gente te preguntaba de dónde eres y respondían “no lo sé” la gente se reía, y eso es muy triste. Además fui engañada, pensaba que iba a conocer a uno, y allí había tres”.