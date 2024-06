Una uruguaya encuentra trabajo en Valencia y casi le despiden por la expresión que utiliza con su jefe

Ya sabes que eso de encontrar trabajo es una tarea más que complicada y, como decimos siempre, se convierte en un trabajo en sí mismo. Sí, entrar en diferentes aplicaciones, apuntarte a distintas ofertas de trabajo y que, esas mismas, se acomoden a las condiciones que tú quieres y que tú necesitas. Por no hablar, por supuesto, de todos los procesos de entrevistas que pueden ser interminables.

Te pueden convocar a un sinfín de entrevistas, algunas en grupo y otras en solitario, y sacarte los colores en cada una de ellas. Muchas veces, al final de los procesos, pueden comunicarte la decisión de la empresa, pero, en otros casos, nunca llegarás a saber qué es lo que pasó y por qué no te terminaron seleccionando.

No solo eso, sino que muchas veces, no encuentras el trabajo ideal que se ajusta a tu preparación y a las condiciones que vienes demandando. Por eso mismo, a veces las circunstancias te obligan a buscar fuera de tu ciudad e incluso de tu país. Son muchas las personas, y seguro que a alguna la conoces, que han dejado todo atrás para encontrar un trabajo.

Ciudad de las Artes y las Ciencias





Esa decisión, sin duda, requiere de mucha valentía y es un salto de fe, porque te vas a un nuevo lugar del que conoces más bien poco. Esto pasa, sobre todo, cuando te mudas de país, porque te sumerges en una nueva cultura, con una forma diferente de pensar y de actuar, y a veces, con un idioma diferente.

Si no, que se lo digan a Emiliana, una chica uruguaya que se ha mudado de su país natal a Valencia, donde trabaja actualmente. Sin embargo, la adaptación, no ha sido lo más fácil.

La expresión que ha utilizado con su jefe que casi le cuesta el trabajo

Lo cierto es que, si nos mudamos de España a Latinoamérica o viceversa, tenemos una enorme ventaja: el idioma. Es el mismo y los problemas de comunicación serán menores. Y decimos menores porque, sin duda, también hay una serie de obstáculos. Y es que muchas expresiones o palabras no son las mismas y pueden dar lugar a equivocaciones.

Es lo que le ha pasado a Emiliana, que de Uruguay se ha trasladado a Valencia a trabajar, sin saber muy bien lo que le esperaba. Y es que en el trabajo ha tendido a decir una serie de expresiones que casi le traen un despido. Al menos, así lo contaba ella en su cuenta de TikTok.

"Me cuesta mucho no decirlo porque las dices 24/7. Si venía el jefe y me mandaba una tarea, le decía "ahora después voy". Me miraba y se quedaba esperando" comenzaba diciendo Emiliana.





"Y una vez me suelta: "¿por qué me dices que vas ahora si en realidad vas después?" Yo le dije, "sí, señor, digo es que ahora después voy a ir". Imagínate la cabeza de ese hombre, yo se lo aseguraba a muerte" decía.

Para ella, esa expresión lo único que significaba era que enseguida se ponía a hacer esa tarea, pero eso no lo entendieron ni el jefe ni el resto de compañeros. "Empezaron a correr rumores de que yo me reía del jefe o no quería trabajar, además era verdad, yo después iba. No hay nada más sin sentido quela frase "ahora después"" llegaba a comentar.

Afortunadamente, no le costó el despido y pudo explicar que se trataba de una expresión típica uruguaya, y que nada tenía que ver con no querer trabajar.

Una expresión que no entendían sus compañeros

No solo le pasó eso en el trabajo a Emiliana, sino que, con sus compañeros, también tuvo algún rifirrafe por las expresiones que utilizaba.

"Me contaban que se iba de viaje, o se compraban un auto, yo decía "ay está de más". Las caras que clavaban... Una me dijo,"vos porque ahora no puedes, pero si ahorras seguro que puedes, no me parece que esté de más, no creo que sobre" contaba.





"Qué le pasaba a esta, estaba en llamas. El chisme me dio a entender que esa frase no tenía nada que ver, se decía que yo era una envidiosa. Acá es muy literal todo" sentenciaba Emiliana.