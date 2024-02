Así es la amaxofobia, el miedo que sufre la actriz Penélope Cruz: más común de lo que pensamos

Hablar de amaxofobia es mucho más fácil para quienes la padecen porque puede poner uno detrás de otro los síntomas que bloquean la mente e inmovilizan el cuerpo.

Un miedo que a muchos les paraliza o que, directamente, los mantiene alejados de ese miedo. Y aunque no lo creamos, lo sufren más personas de las que imaginamos. Una de ellas es Penélope Cruz, quien próximamente estrenará la película 'Ferrari', junto a Adam Driver, que narra los inicios en el mundo del automovilismo de Enzo Ferrari. No obstante, no sabemos hasta qué punto la actriz española habrá llegado a conducir un vehículo

Y es que la actriz ha confesado en una entrevista que sufre amaxofobia, es decir, miedo a conducir. De hecho, casi el 30% de los conductores sufre esta fobia. En un país con más de 25 millones de personas con carné de conducir, la amaxofobia es un problema que cada día impacta la vida diaria de miles de personas.

Evitando situaciones de estrés y dando más rodeos que un conductor convencional

En 'Mediodía COPE' hemos conocido el testimonio de Sergio, quien no se sacó el carné de conducir hasta los 40 años. "No era una cosa que me llamaba la atención y siempre me daba respeto", ha confesado. No obstante, se vio obligado a hacerlo por "los niños, el entorno, el trabajo y la vida en Madrid".

Así las cosas y debido a esta serie de factores, estaba obligado a coger el coche a menudo. "Siempre tenía cierto miedo, pero lo superé a base de enfrentarme a ello". De hecho, cada día tenía que hacer unos 100 kilómetros por la M-40 y al final, a base de ponerlo en práctica y convertirlo en un hábito, consiguió superarlo. Todo se complicó con la pandemia y el teletrabajo. "Estuve años sin hacerlo y con la situación de hacer un viaje largo, surge el problema y que algo bastante decepcionante", ha lamentado. Podría decirse, por lo tanto, que la pandemia fue en su caso "un punto de inflexión".

No obstante, Sergio ha explicado que no se considera un conductor "que tenga fobia" y ha recordado que está obligado a coger el coche "todos los días", ya sea por asuntos de trabajo o las actividades de sus hijos. Eso sí, ha señalado que son "desplazamientos cortos" y nunca son por "vías rápidas", evita todas las situaciones de estrés. "Puedes estar tan tranquilo por la autovía y que te suceda", ha apuntado.

"Me planifico itinerarios súper enrevesados para evitar vías rápidas. Utilizo vías de servicios, evito centros de ciudades", ha concluido este conductor con miedo, paradójicamente, a conducir.