Cuáles son las condiciones de los microcréditos y qué hacer si no puedes pagar una deuda: "De 600 a 380 euros"

Con la situación económica actual muchas familias pueden pasarlo mal para llegar a fin de mes y pueden verse un poco apurados. Por eso, qué pido, ¿un préstamo? ¿Un mini crédito? ¿me compensa reunificar las deudas que tengo? La inflación ha hecho que todos los gastos suban, la hipoteca, en la casa, una situación que puede hacer que nos endeudemos pero, ¿dónde nos metemos? Las consultas en temas de deuda han ascendido un 20% más desde el mes de agosto.

Por eso, por los micrófonos de La Tarde ha pasado este miércoles el economista Fernando Trías de Bes, que ha resuelto todas estas dudas y consultas monetarias. Eso sí, el colaborador de COPE ha querido dar un primer consejo sobre qué tener en cuenta a la hora de endeudarse: depende del tipo de deuda.

“Nunca quiero dejar de insistir en que una deuda no deja de ser un ingreso futuro que te traen hoy”, explica el economista. Si se te estropea el coche no puedes trabajar y no puedes ingresar, es una necesidad inmediata, como plantea Pilar Cisneros. Ahora bien, endeudarse para consumir es una cosa muy distinta, dentro del personal, los rápido o microcréditos, Trías de Bes da un mensaje de reflexión sobre para qué es ese endeudamiento. “Yo recomiendo que la deuda sea para invertir, algo que te haga mejorar profesionalmente, o algo que haga que ganes más después, un endeudamiento que produce”, comenta.

“El endeudamiento para viajar o para ocio es consumo futuro y hay que pensar que si algún día vas a tener dinero para pagar esa deuda significa que también lo vas a tener para comprarlo más tarde”, añade. Y es que, con la amenaza de desaceleración económica y la inflación debes pensártelo muy bien antes de endeudarte.









Las verdaderas condiciones de los microcréditos



El préstamo personal se llama así porque a quien se otorga y las garantías y el análisis sobre el cual se efectúa si el préstamo puede concederse es a una persona. Este tipo son los que suponen más riesgo para los bancos, todo depende de una persona. Por eso, hay dos tipologías: los micro créditos o créditos rápidos que tienen la característica de ser un importe más reducido, de unos 1.000, 2.000 y un máximo de 20.000, se pueden conceder en márgenes de 2 a 8 horas y sin avales.

“Son tipos de interés entre el 5% y el 8%, te puedes encontrar hasta el 10% y, eso sí, tienen que ser para un fin muy concreto. Tienen algunos impagos le compensa por los intereses de los que sí pagan”, subraya Fernando Trías de Bes. Ahora bien, si no te lo conceden ya tendrías que irte a una entidad financiera a pedir un préstamos personal, reunirte en la oficina y, si ya te la han denegado y hay un riesgo, “te pedirán un aval de otra persona que teniendo en cuenta su saldo en su cuenta corriente, pueden respaldarte”.





Reunificación de deuda: De 600 a 380 euros



¿Qué es la reunificación? En palabras de Trías de Bes, la única salida si no podemos asumir nuestras deudas. “Es una buena solución, aparte también existe la posibilidad de reunificar y ampliar algo. Hay empresas de asesoramiento financiero que se dedica a hablar con todas las entidades con las que estás endeudado y reunificarlo”.

Pero, ¿en qué consiste? Básicamente en reunir y llevar todas tus deudas a una misma entidad y así gana tiempo. “En ese proceso también se altera el calendario y lo que es un pago de 600 euros pueden ser 380, aunque en un período de tiempo más largo”. Además, apunta el economista que un buen momento para hacerlo es cuando alguien va a hipotecarse porque va a adquirir una vivienda.