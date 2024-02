Cruz Morcillo y Pablo Muñoz explican qué ha ocurrido con el caso de Dani Alves y William Carvalho

Una veintena de testigos pasan hoy por el juicio por violación que se sigue en la Audiencia de Barcelona contra el futbolista Dani Alves. Además de trabajadores de la discoteca donde sucedieron los hechos y mossos d'esquadra, hoy había interés en escuchar a la mujer del acusado, Joana Sanz, para que confirme si su expareja estaba ebrio o no la noche del 30 de diciembre de 2022, como ahora sostiene, de forma sorpresiva, el jugador. Pero más allá de este juicio hoy había otra cita en un juzgado, también con un futbolista, el bético William Carvalho, y también por una supuesta agresión sexual, aunque este caso mucho más confuso.

¿Cómo transcurre el juicio para Alves?

“Yo creo que lo tiene bastante complicado” comenta Pablo Muñoz, periodista especializado en sucesos. Explica que su opinión se basa en los cambios de versión, porque la víctima ha mantenido siempre la misma versión y porque los testimonios son coherentes con una agresión sexual. “Hay un dato que aclara las cosas bastantes: Alves estaba dispuesto a llegar a un acuerdo en el que admitía la agresión sexual, a cambio de una rebaja de pena y más dinero para la chica”. Ella no ha aceptado, de modo que se cae la premisa de que hace esto por dinero. El tribunal también ha descartado que se hayan vulnerado sus derechos fundamentales.

El exfutbolista Dani Alves en el juicio por una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona



Cruz Morcillo es tambíen periodista especializada en sucesos, y ha mencionado que lo más destacable han sido los testimonios de los Mossos que atendieron a esa chica aquella madrugada: “El primer mosso que llegó a la discoteca tras la alerta por la violación encontró a la víctima en shock”.

Antes de ir llamó a sus mandos por la relevancia pública del presunto autor. Según ha contado el agente, "ella estaba en shock y no podía dar muchos más detalles, se ponía a llorar", ha relatado el agente ante el tribunal, que ha corroborado como la mayoría de testigos que no quería denunciar por miedo a que no la creyesen. "Tuvimos que calmarla, decirle que no era culpable de nada y que tenía que considerar denunciar, que era lo más lógico". Otra agente de la Unidad Central de Agresiones Sexuales de los Mossos ha apuntado que la víctima no quería denunciar. "Tenía terror, sobre todo a que se supiese su nombre y que no la creyeran. Dio el paso porque se publicó [la agresión] en medios de comunicación". Y ha añadido que la víctima se derrumbó varias veces durante su declaración y que las cámaras de seguridad del local corroboran su relato.

La irrupción en la vista oral de Joana Sanz ¿puede alterar el sentido del veredicto?

Pablo considera que no va a alterar mucho el sentido del veredicto “porque el que estuviera ebrio es un asunto que se ha introducido en el último momento. Hay que recordar que al principio Alves negaba incluso que conociese a la chica, y a partir de ahí lo único que ha hecho es dar bandazos”.

Además ha contado que la denunciante y Alves "bailaban con actitud respetuosa, sensual pero respetuosa". Muy "juntos", y que las tres amigas "estuvieron cómodas en todo momento". Uno de los auxiliares de la discoteca ha testificado que, mientras curaba la herida en la rodilla a la víctima, escuchó como esta decía a sus amigas que “sabía a donde iba y a lo que iba y que luego se arrepintió y ya no quería”. Lo decía “muy nerviosa y llorando”. Pablo explicaba que hay que insistir en que ese tipo de relación pasa a ser una agresión sexual en el momento en que ella dice que no quiere seguir.

¿Qué esperas de la declaración de mañana de Alves?

Cruz ha dicho que es muy difícil: “tiene que decidir qué postura adoptar. Quizá opte por afirmar que en todo momento pensó que ella quería seguir, y volverá a justificar sus cambios de versión en que quería salvar su matrimonio y que por eso dijo que no conocía a la chica. Insistirá además en el tema de que estana ebrio, pero a estas alturas es muy complicado que tenga credibilidad, algo que en este tipo de juicios es fundamental. Lo tiene complicado, porque ni la juez instructora ni los Mossos tienen duda de su culpabilidad”.

Cambiando de caso, ¿qué ha sucedido con William Carvalho , el jugador del Betis?

Él ha asegurado que las relaciones fueron consentidas. Tras escuchar las palabras del futbolista luso, la titular no ha impuesto medidas cautelares. Los hechos denunciados ocurrieron el pasado 9 de agosto en un hotel de la isla de la Cartuja de Sevilla. El futbolista, un amigo y la chica, natural de Salamanca y a la que conoció previamente en Ibiza, fueron a cenar y después a una discoteca de la zona del muelle de Nueva York de la capital.

El futbolista del Betis William Carvalho sale de su juicio





Allí, ella sufrió una caída. Esa noche Carvalho y la chica, de unos 30 años, pasaron la noche en un establecimiento hotelero de la capital. Cuando llegaron eran sobre las cinco de la madugada. Así lo captaron las cámaras. A las 7,40 horas de la mañana el jugador abandonaba el hotel. Ella afirma que había sido drogada, y que la habían agredido sexualmente.

“Existe un atestado policial que recoge declaraciones de ella, trabajadoras del hotel, etc. Pero es llamativo que la Policía ni siquiera tomara declaración al futbolista, porque no veían indicios de delito, aunque sí se lo comunicaron al juzgado” ha explicado Pablo.