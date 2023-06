El consejo de Fernando Trías de Bes para volver a encontrar trabajo pasados los 50 años: "Date un tiempo"

¿Cómo se reinventa uno a los 50 años? Cuando has perdido tu trabajo y has sobrepasado esa barrera de edad que frena mucho las posibilidades de encontrar otro empleo, es inevitable que crezca la incertidumbre. En España 560.000 personas entre los 50 y los 60 años llevan buscando trabajo desde hace más de un año, y 375.000 de la misma franja de edad se encuentran desempleados desde hace ya más de dos.

Algunos en esta situación piensan en reciclarse y ampliar sus conocimientos sobre el sector al que pertenecen, mientras que otros consideran que es mejor fijarse en los puestos de mayor demanda actualmente y optan por ponerse a estudiar algo completamente distinto a lo que se dedicaban hasta ahora. Sin embargo, la edad no se puede cambiar y se puede llegar a cuestionar si todo ese esfuerzo para actualizarse realmente merecerá la pena y servirá para conseguir un trabajo, o la edad seguirá frenando esa contratación.

1 de cada 3 personas afectadas por el edadismo en Europa Es una discriminación más prevalente que el sexismo o el racismo

Antes de nada, lo primero es tomar conciencia de que es una edad difícil, como indica el economista Fernando Trías de Bes. “Por muy buena experiencia que tengas, aunque hayas tenido un puesto directivo, realmente es difícil”. De hecho, muchos directores de recursos humanos reconocen que la gran mayoría de los currículums de personas de más de 50 años que llegan a las empresas directamente se descartan en muchos casos. Por ello, el profesor de economía aboga por currículums ciegos, es decir, documentos en los que solo se refleje la formación y la experiencia del candidato sin dar detalles personales, como su sexo, su edad o su etnia.

Esta discriminación por edad, o edadismo,agrava aun más el sistema de pensiones, según Trías de Bes, porque en la mayoría de los casos de despido a estas edades se enfoca directamente al trabajador a una prejubilación. “Se tiene todavía mucha energía, mucho conocimiento”, comenta el economista, que apunta a que en estas circunstancias se está produciendo una pérdida de talento.

Las mejores opciones si te quedas en paro a partir de los 50

Por esta razón, Fernando Trías de Bes aconseja que lo más conveniente es “actualizar tu empleabilidad”, es decir, ver en que se flaquea y reforzar aquellos aspectos en los que nos hemos quedado atrás. Según el economista, esto a priori es mejor solución que cambiar totalmente de rumbo la carrera profesional y empezar de cero en otro sector, aunque en el mercado laboral no hay reglas escritas ni fórmulas que funcionen siempre sí o sí.

Otra vía posible al quedarse en paro a partir de los 50 es emprender, pero si no se ha hecho antes, quizás puede resultar algo cuesta arriba porque no se sabe ni por donde empezar. “Nunca es tarde”, apunta Trías de Bes. “Ahora bien, dentro del mundo del autoempleo, como es tan amplio, aunque te enamores de una idea que suponga mucha inversión, date un tiempo”. Actualmente para crear un pequeño negocio no son necesarias grandes inversiones, según el profesor. A partir de los 50, “si además de ponerte a emprender, te juegas parte de lo que tienes de ahorro para pasar los años que necesitas hasta la jubilación, eso ya es un doble salto mortal”. Por lo tanto, lo mejor es ser precavido y cauto.

Otro consejo del profesor Trías de Bes es empezar a hacer networking. Algo que aplica tanto en el caso de decidir emprender como para encontrar trabajo por cuenta ajena. No importa tampoco de que sector se trate: crear contactos es esencial. “Es un momento en el que hay que escuchar mucho porque salimos a lo mejor de una empresa en la que hemos estado mucho tiempo y, de repente, te enfrentas con cincuenta y pico años a una situación totalmente nueva”. Tener mucha paciencia, no desesperarse ni pensar que la carrera profesional ha sido un fracaso es fundamental para seguir adelante y encontrar de nuevo un hueco en el mercado laboral.