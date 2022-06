¿Estamos en la época adecuada para comprar un inmueble o es mejor esperar?

La decisión de realizar la compra de una vivienda o esperar un tiempo determinado siempre es una duda que llega de cara a comenzar un proyecto de vida. El comprar o no teniendo en cuenta el tipo de interés del Euribor ha sido un tema a tratar en 'La Tarde'.

Para hablar de ello se ha contado con el economista, escritor y profesor de 'Economía de Bolsillo', Fernando Trias de Bes. El experto ha comenzado explicando que el Euribor es "el coste del dinero para el banco". De ahí que el medio punto o el punto que siempre acompaña al tipo de interés, es lo que añade al dinero que presta para tener un beneficio. Esto, según Trias de Bes, se fija en "la oferta - demanda del dinero entre bancos, las perspectivas económicas, las perspectivas de inflación y lo que puede hacer el Banco Central Europeo" para la oscilación del Euribor. Según se ha podido saber, va a llegar a un punto (1%), y ahora está establecida en el medio punto (0,5%).

El economista ha recordado que los cálculos que realizan los expertos en cuanto al sobrecoste del dinero financiado (de un préstamo de 200.000 sería 26.000€ más), hay que recordar que es un dinero no se paga de golpe. Es decir, "una subida de medio punto del Euribor, por cada 100.000 euros al mes, es una cuota de 25 € al mes". Lo que es 300 al mes y que visto de esa manera no es tan exagerado. Añade el propio Fernando Trias de Bes que "el coste de la vida va subiendo" y tienen lugar "unas revisiones salariales". El propio economista recomienda hacer "cálculo mensual".









Comprar, pero sin prisa

Otro de los puntos que ha comentado el experto es que, por línea general, cuando el coste de la financiación se encarece, "suele bajar el coste del piso" ya que de lo contrario no se vende o cuesta poder hacerlo. Sin embargo, esto no se está llevando a cabo, según Trias de Bes, por varios factores: el coronavirus ha servido para que la gente ahorre para poder pagar una entrada, los precios de los inmuebles suben y la sociedad tiene miedo que siga subiendo el tipo de interés. Por ello, considera que si se compra una vivienda es porque se necesita. De lo contrario no se precipitaría.

En el caso de encontrar la vivienda del gusto del comprador, que va a suponer un "30-35% de los ingresos familiares netos", teniendo siempre en cuenta que los tipos de interés pueden subir, adelante. Pero, según el economista, siempre con el prisma de que "comprar el piso es un proyecto de vida".

Por último, ha considerado que en el caso de poder hacer frente a pagar lo que quede de hipoteca, siempre que tenga un remanente "sin duda debe de hacerlo". "Quien tenga 20.000 - 30.000 euros de hipoteca y haya podido ahorrar, pudiendo cancelarla que lo haga", ha asegurado. Sobre todo porque, según comenta, con la subida de tipos y una inflación "galopante" del 8% o 9% va a perder poder de compra el dinero que esté en la cuenta corriente.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado