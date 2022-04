¿Cómo es la burocracia a la que se enfrentan los refugiados ucranianos que llegan a España?

Hace dos meses, estábamos en la frontera de Ucrania con Polonia viendo cómo salían los primeros refugiados tras la invasión. Fernando de Haro fue testigo de ese éxodo y del trabajo que estaban realizando voluntarios y familiares acogiendo a los refugiados.

Ahora, De Haro se encuentra en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de refugiados ucranianos, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se encuentra ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En España, hay 135.000 refugiados ucranianos. Allí, trabaja incansablemente Mariano Montalbán, su director. En 'La Tarde' ha contado la atención que reciben estas personas que escapan de su país de origen por el conflicto. "Hay dos flujos de refugiados. El que necesita alojamiento y el que no. En el primer caso, ya tienen contactos y vienen directamente a la familia que conocen. Sin embargo, hay casos en los que vienen sin alojamiento y los alojamos aquí de manera temporal".









De Haro ha paseado con Mariano por el centro, sobre el que ha contado que la clave de su éxito en la ayuda a estas personas es que "es un centro integrado. Ellos salen de aquí con toda la documentación. Cuando llegan aquí les hacemos una ficha básica por unidad familiar. Se apunta el cabeza de familia y por detrás todos los integrantes". Esa ficha se la hecho una familia joven.









"Hace tres semanas llegué aquí con mis padres, mi marido y mis hijos, no tenemos ningún amigo en Madrid", cuenta una refugiada de Kiev. Llegaron a la capital en coche y alquilaron un apartamento.

Un ejemplo de los cientos de historias, de vidas humanas y de personas que acuden a este lugar en busca de una ayuda y un futuro mejor.

"ESPAÑA ES UN BUEN PAÍS"

Otra de esas personas que ha huido de la guerra, Elena, cuenta que "España es un buen país". Así ha agradecido el recibimiento a este lugar que trata de ayudarles y que obtengan toda la documentación que necesitan.

En este centro, cuenta su director, se recibe a unos 500 refugiados al día aunque está cayendo porque "están funcionando a mayor rendimiento los centros de Barcelona y Alicante". El perfil es de mujer joven con niño pequeño aunque es algo que va variando con el paso del tiempo.

De Haro entra a otra oficina con varios voluntarios. Entre las personas que ayudan a los refugiados se encuentra Carolina Aguado, coordinadora de ACCEM, una organización no gubernamental que se centra en la atención humanitaria, protección internacional e inmigraciones. "Gestionamos el flujo de personas que llegan al centro y sus necesidades. A través de una entrevista, recogemos toda esta información. Su profesión, de dónde vienen, de qué zona de Ucrania...", cuenta Carolina.

Continúa el recorrido del copresentador de 'La Tarde' por este lugar de acogida mientras saluda a un ucraniano procedente de Leópolis. "Quiero que mis hijos vayan a la escuela y aprendan idiomas. Es aterrador allí. Por eso vinimos".

La próxima semana montarán otra puesto, adelanta Mariano, para ofrecerles un puesto de trabajo. "El 60% de ucranianos que vienen cuentan con estudios superiores y en tres o cuatro meses aprenderán español rápidamente".

Svitlana Korniienko es ucraniana, intérprete del ministerio, y ha contado en 'La Tarde' cómo es su labor diaria en este centro de acogida a refugiados. "Hablo con más de 100 personas al día. Cada historia es especial. No puedo subrayar ninguna. A veces lloro mucho y les ayudo con el cariño. Ellos no están rodeados por los ucranianos en su país". Además, añadía que "cada día que me levanto, me levanto pensando en mi patria, mi familia y todos mis compatriotas. Me siento muy emocionada".