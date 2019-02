Un colegio de Gijón censura los 'smartwatch' infantiles en sus aulas

En la muñeca izquierda o en la derecha. Eso va a tu gusto. Pero seguro que llevas o has llevado alguna vez un reloj. “Para mirar la hora”, pensarás. Sí, para mirar la hora lo has utilizado siempre. Pero ahora los relojes tienen muchos usos que hasta hace poco ni te imaginabas. Hacen llamadas, fotos, graban audios... Son los famosos 'smartwatch'. Uno de los regalos más populares estas navidades y que ya ha llegado a las aulas de los colegios. Aunque hay algunos como el Montedeva, de Gijón, que ya han optado por prohibirlos.



ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'LA TARDE'



Miguel Marcos es el director (y profesor) del centro, y ha explicado en 'La Tarde' que han decidido esto porque consideran que hay que utilizar las tecnologías para educar, pero creen que con los 'smartwatch' no pueden utilizar esa función, por tanto, han decidido censurarlo. Consideran que es un juguete, y no una herramienta pedagógica.



“Esto puede ser una distracción en el aula y hemos decidido tomar esta medida, básicamente por los peligros que conlleva, porque estos aparatos también pueden hacer fotos y revelar la intimidad de muchos niños”, ha destacado el director.