La climatización en las aulas vuelve a ser una asignatura pendiente ante el intenso calor: las reclamaciones de los padres

Nos encontramos en la recta final del curso académico 2024-25 y las altas temperaturas están dificultando crear un ambiente idílico en las aulas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la temperatura óptima para que el ser humano realice tareas eficazmente, suele situarse entre los 18ºC y 22ºC.

No obstante, la realidad es totalmente diferente, ya que la mayoría de centros en España no cuenta con un sistema de climatización y las ventanas pasan a ser el único remedio para que corra ligeramente el aire.

La climatización es una asignatura pendiente en muchas aulas. Nos trasladamos a Sevilla, concretamente al Colegio Público Borbolla donde en cada aula hay en torno a 25-30 alumnos con solo una ventana abierta, un ventilador que funciona a ratos... ¡y con 39 grados en la calle!

Sara Albelda, miembro del AMPA del centro, considera que la situación es insostenible por que "los niños salen chorreando de las aulas porque es un colegio muy antiguo. Hay profesores que han pedido que los alumnos si quieren lleven pulverizadores de agua".

Sin aire acondicionado...

¿Por qué no tenemos aire acondicionado en las aulas? El Colegio Público Borbolla tiene más de cien años de historia y su tendido eléctrico es tan antiguo que para implantar aires acondicionados sería necesaria una reforma que no llega. "Los profesores comentan que los niños al entrar en clase no tienen ganas de trabajar. Llegan a pasar 7 horas en clase a 40 grados los niños", ha señalado Sara Albelda.

Gracias a la colaboración de los padres de los alumnos las aulas, no todas, disponen de aparatos de aire acondicionado portátiles, pero las instalaciones están obsoletas. "Nuestro colegio es un edificio histórico, para cualquier tipo de licencia se necesita pasar por un proceso burocrático intenso. Nos hemos plantado y nos estamos movilizando para hablar con diferentes entidades. No sirve la excusa de no hay dinero", ha indicado la integrante del AMPA del colegio.

miles de alumnos que pagan las consecuencias

Arrancamos la semana con alerta amarilla por altas temperaturas en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid... En algunas zonas se alcanzarán los 39 grados. Las clases no acaban hasta la semana que viene y miles de alumnos siguen pagando las consecuencias ante la falta de un protocolo común contra el calor en las aulas que no llega.

Pilar García Muñiz y el equipo de 'La Tarde' han buscado información respecto al protocolo de la climatización que se da en el país y Mario Gutiérrez, responsable de educación de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado que "cuando no se tienen datos de una cuestión es porque te quieren ocultar los datos. Prácticamente no hay ningún edificio publico-educativo que tenga aire acondicionado en todas las aulas".

medidas flexibles

El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene activo para este 2025 el Plan de Actuación ante Episodios de Altas Temperaturas que se aprobó el pasado mes de mayo en el Consejo. Los cambios realizables en el protocolo son los siguientes: adaptar los horarios lectivos, reprogramar actividades físicas para evitar las horas más calurosas o suspender actividades al aire libre si se considera necesario.

Para aquellos centros donde, por razones técnicas, no puede instalarse esta solución, el Gobierno autonómico ha optado por unidades de refrigeración evaporativa. Esta alternativa permite reducir entre 8 y 11 grados la temperatura interior respecto al exterior.

“Combatir el calor en las aulas no es solo una cuestión de confort, sino de equidad y de salud pública. Estas inversiones son fundamentales para garantizar una educación de calidad en cualquier estación del año”, subrayan fuentes de la Consejería.