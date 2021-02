Cisco, el joven al que una silla de ruedas no le impide competir: "Tenía que centrarme en lo que podía hacer"

"Papá va en silla de ruedas pero no siempre ha sido así". Es uno de los fragmentos del libro 'Compañeros de aventuras: La familia que no se rindió jamás', en el que Cisco García y su mujer Raquel, cuentan la situación a la que se han tenido que enfrentar.

El 28 de diciembre del año 2015, Cisco sufrió una caída practicando snowboard en Austria. Por aquel entonces era abogado, tenía su vida encaminada y aquella caída le tocó empezar de nuevo. No pudo volver a andar y desde entonces vive postrado en una silla de ruedas, lo que no le ha impedido seguir con su vida y ahora se dedica al tenis de forma profesional. Cisco ha estado con nosotros en 'La Tarde' para contarnos cómo lo vivió. "Fue una rotura total. Todo lo que había imaginado se destruye para llevar una vida de la que estar orgulloso". Por aquel entonces, Cisco no creía volver a ser capaz de "seguir viajando, ir a bares". No obstante, fue un proceso gradual.

Cuando todo ocurrió, Raquel estaba haciendo su residencia de medicina en Badajoz. "Me llamaron y me dijeron que había tenido un accidente", nos ha contado. Ella no dudo en coger un avión y marcharse junto a Cisco. "Recuerdo abrir la puerta de la habitación y ver que me reconocía, y extender los brazos para abrazarme". En ese momento se dieron cuenta de que todo podría "haber sido mucho peor" y comprendieron que lo que tuviera que ser, así sería.

El punto de inflexión fue en marzo del año 2016, cuando comprendió que no podría volver a andar. "Cambio el chip" y comprendió que tenía que centrarse en todo lo que aún podía hacer.

"Empecé a salir, ir a muchos sitios. Me di cuenta de que llevaba una vida bonita", ha asegurado.

Así fue como se centró en el tenis. "Los dos primeros años entrenaba", ha dicho. Desde entonces ha participado en decenas de torneos. "Es más fácil de lo que parece. Esto se puede extrapolar a las situaciones que muchos están viviendo", ha indicado Cisco. Nos ha contado que el tenis en silla de ruedas "no es lo que la gente se espera. Nos movemos muy rápido. Es tenis puro".

Ahora está con la mirada puesta en los próximos Juegos Olímpicos. "La semana pasada nos mandaron el protocolo", ha indicado. Sin embargo, todavía tendrá que esperar para saber si podrán celebrarse. Mientras tanto, Cisco, Raquel y su hijo viven siendo un ejemplo para miles de personas al ser una familia que se ha sobrepuesto a todas las adversidades.

