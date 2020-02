El 'cementerio' de las lanchas que se usaban para descargar cocaína en Galicia

Fernando de Haro, presentador de "La Tarde" de COPE, ha viajado esta semana hasta Pontevedra para Víctor Méndez. Él es uno de los periodistas que más ha indagado sobre el narcotráfico en la zona. Además es autor del libro "Narcogallegos. Tras la pista de Sito Miñanco".

Desde que comenzó a trabajar en el Diario de Pontevedra en el año 2009, tuvo la oportunidad de especializarse en un sector que se encuentra instalado en aquel lugar. Esto le ha llevado a conocer los puntos más habituales en la descarga de la cocaína que procede de Latinoamérica. Cabe señalar que la Ría de Arousa es uno de ellos, aunque cada está menos frecuentada desde hace varios años.

Con ayuda de Méndez, el equipo de "La Tarde" ha podido conocer algunas planeadoras que los traficantes empleaban antaño, en el municipio de Catoira. Aquellas lanchas son un ejemplo de las que se utilizaban para traficar tabaco antes de que algunos antiguos pescadores se lanzaran al tráfico de la cocaína. Aunque el escritor sostiene que esta clase de modelos aún se siguen empleando a día de hoy, pese al transcurso de los años.

Afortunadamente, los problemas que tanto han generado en Galicia esta clase de negocios se han visto reducidos gracias a asociaciones contra la droga. La Asociación Érguete, de prevención e intervención en conductas adictivas, es una de ellas. Está encabezada por Carmen Avendaño, una mujer que ha vivido en su propia familia los problemas de las drogas. "El narcotráfico no genera riqueza, sino miseria en la sociedad", sostiene Méndez.

A fin de cuentas, el comunicador no deja olvidadas a las "grandes mafias". Recalca que no se puede negar que estas familias o estas organizaciones siguen manteniendo este negocio más allá de Galicia, también en el resto de España, así como en otros puntos de Europa y África. No hay que olvidar que estos individuos siguen actuando.