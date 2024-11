El candidato a la Casa Blanca que más convence a los jóvenes estadounidenses: lo apunta un joven de San Diego que vive en Madrid

Aunque la actualidad mande y, fundamentalmente, las informaciones se estén centrando en las terribles consecuencias que ha dejado la DANA en la Comunidad Valenciana, Albacete y Málaga, no podemos olvidarnos de uno de los acontecimientos que marcarán la agenda global de los próximos años.

Son las elecciones estadounidenses, que se celebran esta noche en el país. En ellas, se decidirá si el próximo presidente es, de nuevo, Donald Trump por el Partido Republicano, o Kamala Harris, por el Partido Demócrata.

Lo cierto es que los resultados, según pintan las encuestas, nada está escrito y está todo muy ajustado. David Alandete es corresponsal de COPE en Estados Unidos, y aseguraba que desde primera hora de la mañana, la movilización era increíble.

“Yo he ido a las seis de la mañana que en España parece temprano, pero aquí no lo es tanto y he ido a un colegio que hay al lado de casa. Estoy hablando de Washington. Noventa y cuatro por ciento de votos para los demócratas. Había cola. Cola en un colegio en Washington” explicaba.

“A Trump empiezan a notársele los casi ochenta años que tiene, estaba cansado y se hizo rodear de su familia. Se ha vendido también como una especie de Mesías después de haber sobrevivido los dos intentos de asesinato, uno más cerca. Y ha venido a decir, si no, muchos de nosotros acabaremos en la cárcel. Por lo tanto, si escapa de la inmunidad que da el cargo, es decir, si no llega a presidente, Trump puede acabar perfectamente en la cárcel” apuntaba.

La opinión de los jóvenes estadounidenses

Olivia, Maddie y Ryan, de entre veintiséis y treinta y dos años, que ya han votado y lo han hecho desde España, están con nosotros en 'La Tarde'.

Olivia es de Colorado, y se mudó a Madrid para ser profesora y porque buscaba un cambio de vida. “Básicamente, quería aprender una cultura nueva y salir de mi burbuja de confort, si puedes decir como así” explicaba.

Maddie cuenta que, desde hace cinco años, vive en Madrid y habla en redes sociales acerca de los choques culturales. “Tienes que adaptarte y aprender cómo ser respetuoso y bueno, adaptar a la cultura nueva” explicaba.

Olivia, Maddie y Ryan

Ryan, de San Diego, está casado con una mujer española y desde hace poco menos de un año vive en Madrid. Él tiene muy claro a quién van a votar la mayoría de los jóvenes estadounidenses.

“La inflación ha subido 20% en el mandato de Biden y Harris, y eso va a influir mucho en la decisión que va a tener la gente. Y también quería destacar otra cosa que poco se habla, también el tema de Tribunal Supremo, que Trump ha podido elegir a tres. Bueno, no sé si en España se sabe cómo funciona el Tribunal Supremo en Estados Unidos, pero como en Estados Unidos tenemos nueve, y el presidente pues escoge a los magistrados, pues él va a poder elegir a dos más, pues pensamos que va a hacerlo, y así tendrá cinco elegidos por él” explicaba.

Una disyuntiva que lo cambiaría todo

Maddie cree más o menos lo mismo. “Pues yo creo que hay un par de temas muy importantes ahora mismo, y yo diría que los dos más importantes tienen que ser la emigración, que hace un año hemos visto un montón de gente viene a nuestro país, y mucha gente está hablando de eso. Y yo creo que el segundo tiene que ser los conflictos en Ucrania, Rusia, Israel, y Palestina, que también es un tema muy importante para los estadounidenses”.

EFE Donald Trump y Kamala Harris

“Se va a decidir finalmente si en 2016, aquellas elecciones que ganó por sorpresa, fueron una anomalía o un cambio en el rumbo del país. Si aquello fue una sorpresa que no se va a volver a repetir, o si de hecho después de lo que pasó en 2020, la pandemia y demás, este país está dispuesto a seguir teniendo un líder más proteccionista, más cerrado al mundo y que esté cortando alianzas” destacaba Alandete.