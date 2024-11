¿Qué papel tiene un observador en las elecciones en EEUU? "Estamos donde el resultado puede ser incierto"

Este martes, 5 de noviembre, los estadounidenses votan para elegir a su nuevo presidente.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha explicado en 'Herrera en COPE' cuáles son sus sensaciones a escasas horas de la apertura de las urnas.

"Estamos para observar, somos una misión de observación electoral. El proceso electoral está muy avanzado, hay casi 80 millones de personas que han votado por anticipado. Hemos acompañado este proceso, es la tercera vez que lo hacemos.

Nos enfocamos en los aspectos técnicos de la misma, los cuales están vinculados al proceso electoral en sí mismo, a la justicia electoral, en la participación de mujeres, pueblos originarios, afrodescendencia, temas de financiación de campaña. El panorama político no nos es ajeno, pero no forma parte de lo que tenemos que evaluar", ha comenzado explicando a Carlos Herrera.

Estados clave

En cuanto a los estados donde estarán presentes, explica que "hemos pedido para alguno más porque tienen alguna disposición que no permite observación. Hemos pedido en los estados en los cuales el resultado puede ser incierto y puede marcar la diferencia en el proceso electoral".

EFE Elecciones en EEUU

"Este es un sistema muy particular, son 50 elecciones diferentes por estado más el distrito de Columbia. Hay prácticamente 2700 autoridades electorales incluso se pueden llegar a contar. Es una elección muy particular donde las diferencias también se trasladan a la observación.

Además, incide en "no poder hablar" sobre "el resultado de la elección". "Lo que tengo que hacer es observar lo que ocurre. Podemos hacer planes para determinadas situaciones, pero no tenemos margen de especulación", añade.

vENEZUELA O nICARAGÜA

Más allá de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos tiene una serie de artículos, hay uno concreto que otorga la capacidad de denunciar e intervenir en caso de que algún estado produzca una alteración del orden constitucional, como ha ocurrido con Venezuela:-

"Todo ha ocurrido en este proceso de acuerdo a como habíamos previsto, fueron violados los derechos humanos de los venezolanos, algunos fueron encarcelados antes, durante y después del proceso electoral. Violación de derechos humanos con prisión política, etc. Sabíamos que el régimen no iba a contar bien los votos, que la autoridad del régimen no iba a aceptar un resultado que no fuera la victoria de Maduro.

Lo previsible es que Maduro, llegando con el madurismo más o menos estructurado, va a asumir el poder nuevamente en enero. Es la lógica de su cabeza y sus seguidores

No es un tema de que un tipo de presión internacional pueda cambiar el panorama, la comunidad internacional no tiene un instrumento para oponerse a esa fuerza bruta aplicada sobre la población".

En cuanto al papel de Zapatero, Almagro explica que "ha sido una fuerza muy funcional. No voy a juzgar las capacidades mentales de nadie, pero nos hubiera gustado que sus iniciativas hubieran prosperado hacia la democracia".

Por último, se ha referido a Nicaragüa y ha explicado si cree que la deriva que toma un estado como Nicaragua puede acabar en una estación término como la que ahora mismo protagoniza Cuba: "El caso nicaragüense sí es extremo, de las dictaduras en la región sea la más tiránica y la más abusiva en materia de derechos humanos".