"El campo se hunde": Fernando de Haro analiza la 'tractorada' desde un tractor en plena carretera

Este 6 de febrero los agricultores han tomado la mayoría de carreteras de España con sus tractores. Estas protestas conocidas como 'tractoradas' han provocado importantes atascos desde primera hora de la mañana.

Los agricultores han tomado las carreteras para defender sus derechos, y este martes en 'La Tarde' el codirector del programa, Fernando de Haro, se ha desplazado hasta la provincia de Zamora, en concreto, a la autovía A-6, muy cerca de Benavente.

La cuestión principal es ¿por qué han salido a protestar los agricultores? De Haro ha podido hablar con varios y cuenta que “hay muchas críticas a Bruselas, hay críticas a los sindicatos tradicionales, y también un rechazo a la oposición de los partidos políticos”.

“Estamos todo el país unido en esto”

Aunque la protesta se había disuelto, el presentador ha podido hablar con un trabajador del sector primario llamado Juan, que le ha indicado que iban a volver a cortar la autovía. Además, ha asegurado que cuentan con el “apoyo” de la Guardia Civil y que protestan por “todas las medidas que se imponen desde Bruselas hacia los ganaderos y los agricultores que nos están dificultando nuestra labor de trabajo”.

Juan ha dicho a Fernando de Haro que la finalidad de esta protesta es “mejorar los precios”, ya que todo el sector primario se siente ahogado. No obstante, Juan ha afirmado: “Estamos todo el país unido en esto”.

El codirector de 'La Tarde' ha podido hablar con más agricultores que han salido a protestar. Es el caso de Roberto, este trabajador ha precisado que la culpa de su situación está en “quien está dejando hacer las leyes que luego en otros países no se están haciendo”. De esta manera, este agricultor se queja de cómo en España entra producto de fuera, que no cumple esas leyes que se le imponen a él y que, adicionalmente, “los están envasando como que son españoles, la gente los compra y nuestro producto se va a la porra”.

"Si nos vamos nosotros se va el resto de la sociedad"

Por otro lado, el programa también ha estado en Puebla de Sanabria, en el norte de Zamora, donde un grupo de agricultores y ganaderos han salido a las calles con sus tractores. Estos han cortado “la parte central del pueblo”, y el periodista de COPE se ha subido a un tractor junto a Alberto, que tiene ovejas de extensivo.

“El campo se hunde, el campo está ya en casi no retorno, y si nos vamos nosotros se va el resto de la sociedad, sin agricultores y ganaderos, un país no va”. Esto es lo que le ha dicho a Fernando, este ganadero, que dice que esto ya no va de política, sino de defender sus derechos, “la convocatoria no la ha hecho nadie, de hecho ha sido apolítica”.

Durante el día de hoy los trabajadores del sector primario español salen a cortar las carreteras y el codirector del programa ha podido ver en Zamora carteles reivindicativos. En concreto, ha habido dos que le han llamado la atención en los que ponía: “Defendemos el campo y la comida de nuestros hijos” y el otro, “sin el sector agrario, tu nevera servirá de armario”.