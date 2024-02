Fernando De Haro, atrapado por la tractorada: "Sorprendentemente no hay gente enfadada con los agricultores"

Ángel Expósito no ha sido el único comunicador de COPE en quedar atrapado este martes en las carreteras de España por la tractorada, si no que el co director de La Tarde, Fernando De Haro, se ha visto también afectado por las protestas de los agricultores, como contaba en los micrófonos de La Linterna: “”stoy entre Medina del Campo y Tordesillas, provincia de Valladolid”.

“He tardado 6 horas en avanzar 30 kilómetros, y hemos conseguido salir de la autovía por carreteras secundarias”, explicaba a su compañero, al que aseguraba que estaba la “autovía cortada”. “Bueno, qué te voy a contar”. Pero lo que más ha sorprendido al comunicador de COPE ha sido la actitud de los que estaban en el atasco. “Muchas colas y, sorprendentemente, la gente que estaba en el atasco no estaba enfadada con los agricultores, lo que me ha llamado la atención”.

“Un apoyo a la protesta de manera espontánea. Y mucho enfado. No sé si habrás hablado con los agricultores que se manifiestan, pero todos dicen lo mismo: ni los sindicatos ni los partidos políticos ni las asociaciones agrarias nos representan”.





Expósito, también afectado por la tractorada



Al igual que De Haro, Ángel Expósito este martes tenía un acto a las 12:00 horas en la ciudad de Murcia. No obstante, de camino, se ha visto sorprendido por un gran atasco causado por una tractorada.

"Metido en un colapso total a la entrada de la ciudad de Murcia. La verdad es que esto es absolutamente impresionante", ha señalado en un vídeo desde el interior de su vehículo. Si bien entiende que "la tractorada tiene toda la razón del mundo para protestar" y que "lo de la Unión Europea y este gobierno para con el campo es absolutamente imposible de explicar", también considera que "es un disparate" y que la gente "pide la razón".

Desesperado desde su coche, ha agregado: "Con niños, con personas mayores en los coches aquí al lado y sin salida. Ni la policía ni la Guardia Civil. Nadie hace nada".





Expósito, en 'Mediodía COPE': "Es una situación desesperada"



Pilar García Muñiz ha llamado al director de 'La Linterna' para saber si la situación ha mejorado o si ha habido algún tipo de avance. Entre Molina de Segura y Murcia, a unos 10 kilómetros de la ciudad, Expósito ha asegurado llevar "exactamente 80 minutos sin moverme". Como él, "miles conductores alrededor".

La solución que ha encontrado la Policía Nacional es dar marcha atrás a los conductores. "Uno a uno, en mitad de la autovía, para que podamos subir de vuelta hacia atrás y tomarnos un café o buscarnos la vida, porque amenazan con estar así hasta las 9 de la noche".