Carlos Herrera, sobre las novedades en el caso de Barbate: "No han buscado a los auténticos culpables"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Dentro de una hora, abre la bolsa y la última noticia está en que el BBVA ha presentado una OPA hostil sobre el Banco Sabadell. Una oferta que está condicionada. Los accionistas del Sabadell, el 53%, son fondos de inversión. Es decir, que la decisión podría escapar del consejo de administración. El Sabadell es el cuarto de España. Luego les cuento más.

El primer sonido del día de Carlos Herrera: la carta del ministro Pablo Bustinduy a las empresas Carlos Herrera repasa los principales titulares que marcarán la actualidad de este jueves 9 de mayo de 2024

Hoy, probablemente, se va a comentar el giro que se ha producido por los guardias civiles asesinados en Barbate. Todos recordamos el caso. Ocurría en febrero. Un equipo de la Guardia Civil, se dirige al puerto de Barbate y los narcos arremeten contra ellos. Mueren. Aquí hay polémica por la gravedad de los hechos y la impunidad con la que trabajan los narcos de la zona, la falta de medios de los agentes, pero bueno, el relato de los hechos no se cuestionó.

Se detuvo a Kiko 'El Cabra' y la UCO se ha incorporado a las investigaciones.

Ayer, la Guardia Civil hizo público un informe en el que reconoce que se equivocó al atribuir a 'El Cabra' el ataque. No fue su narcolancha la que embistió a los agentes. Aquella noche, había seis narcolanchas parecidas en la zona. Lo peor de este error es que no se han estado buscando a los auténticos culpables. Me parece a mí que se va a perder en los desiertos el tal Karim, que habría sido el culpable.

Quedan dos días de campaña catalana. Ha entrado en la recta final el asunto de la inmigración con una pujanza extraordinaria. Hay algunos estrategas que dicen que esto beneficia a la alcaldesa de Ripoll. Exactamente igual que el que viene de Jaén, que el que viene de Marrakech. Se están lanzando todo tipo de mensajes al antiguo electorado de Convergencia y Unión.

Ya veremos, esto es un misterio porque hasta que no conozcamos las proporciones de apoyo real y particularmente al bloque independentista, quizá la tendencia vaya en el sentido de confirmar que el independentismo pierde la mayoría absoluta. Puede haber un tripartito de izquierdas.

Veremos Puigdemont. No adelantemos acontecimientos. Lo que también resulta evidente es que el principal damnificado se llama Sumar. No saben qué hacer y qué inventar frente a un depredador como Sánchez.

Pero bueno, el principal asunto es Israel. Sánchez no le permitió a Yolanda Díaz hacer un viaje a Israel... y luego hay un ministro al que habría que haberle dicho que no mueva ni un papel, ni que tome decisiones. Se llama Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, que no ha tenido mejor idea que mandar una carta a las empresas españolas que operan en Israel para decirles qué están haciendo ustedes para evitar un genocidio en Palestina.

Una consideración sobre el genocidio. ¿Qué hace un ministro mandando cartas amenazadoras? Pues propaganda y crear problemas internacionales. Ha reaccionado la embajada de Israel.

Y también del Fiscal General habrá que hablar porque fue reprobado por el Senado por mayoría absoluta. Luego, el propio Fiscal se ha encargado de ofrecer un espectáculo más al recusar a cuatro magistrados del Supremo. Es despropósito tras despropósito. Cada día es un esfuerzo mayor.