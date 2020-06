“Se buscan empleados sin COVID-19”

En los portales de ofertas de empleo empiezan a proliferar anuncios como este: “Se busca empleada de hogar: 500 euros mensuales, con o sin papeles, un día libre semanal, Imprescindible tener documento que acredite no tener o haber pasado ya el Covid 19”.

Además de la discutible legalidad de esta oferta y del sorprendente y muy bajo sueldo, lo llamativo es la exigencia con respecto al coronavirus.

Pero no solo pasa esto por parte del empleador sino que también empezamos a ver anuncios como este otro: “Busco trabajo de limpieza y plancha en domicilios por horas, uno, dos o tres días a la semana. Tengo experiencia, referencias, papeles al día, estoy de alta en la seguridad social y ya estoy inmune contra el covid 19”.

Las empleadas de hogar o cuidadoras de ancianos han sido uno de los colectivos vulnerables más golpeados por la crisis económica generada por el coronavirus.

Con la llegada del confinamiento muchas, prácticamente todas, se quedaron sin trabajo. De repente, no podían entrar en las casas que limpiaban por seguridad y porque estaba toda la familia en casa y ellos mismos se encargaban de esas tareas.

Las que cuidaban ancianos en sus casas dejaron de hacerlo también para poner coto al virus y porque estos mayores pasaron a estar al cargo de sus hijos.

Conclusión: de un día para otro se quedaron sin empleo. Muchas en un ERTE, que no siempre han cobrado, y por tanto con 0 ingresos. Otras, sin nada. Porque además trabajaban en la economía sumergida.

Ahora metidos de lleno en la desescalada y ya con España en fase 2 o 3 un porcentaje de estas trabajadoras han recuperado sus empleos, pero no todas.

Para incentivar su contratación se ofrecen con test de coronavirus. Y como también te estamos contando muchos empleadores exigen el test.

En La Tarde nos hemos querido preguntar si esto es discriminatorio o, incluso, si es legal. ¿Llegaremos a tener un DNI inmunológico para trabajar? ¿Habrá, hasta que no llegue la vacuna, unos trabajadores de primera y otros de segunda?

Mientras se responden estas preguntas algunos trabajadores ya han incluido las pruebas del Covid en su curriculum con distinta suerte.

A Luz, empleada de hogar, no le ha servido de mucho. “No me ha funcionado. Lo puse hace un mes y solo he recibido una llamada. De todas formas, solo le preguntó si tenía algún certificado y no le contrató”.

Basilio es chófer y en su caso parece estar funcionando a juzgar por el número de llamadas. “Se me ocurrió ponerlo y estoy recibiendo muchas llamadas”.

Pero muchos trabajadores tienen dudas sobre si es moral o no incluir esta información. Emilio es agente inmobiliario y busca trabajo. Nos ha contado que ha puesto que no tiene coronavirus en su currículum y ya tiene dos entrevistas de trabajo.

En ‘La Tarde' de COPE hemos querido preguntar a Julia Bermejo, abogada laboralista y responsable del área de Derecho Laboral de la Asesoría Jurídica de USO, si es legal o no pedir un test de COVID-19. “Entendemos radicalmente que no es legal. Tenemos el derecho a la intimidad, por ejemplo, que se vulnera si nos piden nuestros datos sanitarios. Podríamos estar hablando de una discriminación en el acceso al empleo. Toda la normativa sanitaria de protección de datos establecen el carácter confidencial de todos los datos sanitarios”.