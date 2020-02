Blas Cantó: "'Universo' es una apuesta honesta. Tengo que sentir la canción mía"

Blas Cantó representará a España en el festival de Eurovisión 2020 con la canción "Universo". El artista murciano fue elegido internamente por TVE para convertirse en el abanderado español del famoso concurso, cuya final se celebrará este año el 16 de mayo en Rotterdam (Países Bajos). Cinco días después de estrenar "Universo", la canción que defenderá sobre el escenario de Eurovisión, el intérprete ha pasado por los micrófonos de "La Tarde" de COPE para hacer un balance de este camino eurovisivo que ya ha recorrido y todo lo que le queda por delante. "Es una aventura diferente a lo que he hecho hasta ahora. Estoy ilusionado y muy feliz. Es un paso más en mi carrera y estoy muy satisfecho". ha dicho.

Blas ha señalado en varias entrevistas que tuvo claro desde el primer momento que "Universo" tenía que ser su canción para Eurovisión. "Yo tenía alguna canción medio decidida para representarla como candidata. Pero todavía no estaba del todo convencido. Me fui con unos compositores maravillosos a Edimburgo haciendo nuevas canciones y el primer día que nos pusimos a componer nació "Universo". Y sabía que tenía que ser ésta", ha contado.

Aunque tenga fans y detractores, Blas tiene claro que la canción tiene que enamorarle a él. "El que la va a cantar soy yo y tengo que sentir yo la canción. Es una apuesta honesta", ha dicho. El murciano considera un error haber intentado repetir la fórmula de "Él no soy yo", su mayor hit hasta el momento. "Como decía Freddie Mercury, repetir la fórmula dos veces es un error", ha contado.

Blas no tiene miedo por las consecuencias que pueda tener un posible mal puesto. "Yo creo que Eurovisión suma. Si tu carrera va bien, Eurovisión es algo más. Si tu carrera va mal, Eurovisión no te va a ayudar. Un buen ejemplo es Pastora Soler", ha dicho. Blas ha dejado claro que va a por todas en Eurovisión - "¡Vamos a ganar!" - y hasta se ha animado a imitar a Pimpinella junto a Pilar Cisneros. Un claro homenaje también a su triunfo en el programa "Tu cara me suena"