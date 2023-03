Bajar la edad de imputabilidad por debajo de los 14 tras el caso de Badalona: Un juez da dos alternativas

Los responsables de la violación en grupo en Badalona a una niña de 11 años son menores, algunos de ellos tienen menos de 14 años. El régimen penal para los menores en España establece que, por debajo de los 14 años, no hay responsabilidad penal, son inimputables. Y a partir de los 14 años sí se puede exigir responsabilidad penal pero cumple su condena en un centro de internamiento. ¿Hay que bajar la edad mínima de responsabilidad penal?

Para responder a esta pregunta ha estado en La Tarde Luis Ortiz, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia de Asturias y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. El juez da dos alternativas y asegura que no es una decisión que les competa a ellos: “Es una decisión que no corresponde al Poder Judicial. Es un debate interesante pero la sociedad no quiere afrontarlo serenamente. Corresponde a quien hace las leyes, no a los jueces”.

Así, las dos opciones son tanto analizar caso por caso, o reducir la edad: “Imputabilidad por circunstancias: hay sistemas en los que se hace una valoración en cada caso concreto, pero no aporta seguridad jurídica, aunque aporte la ventaja de delimitar cada caso concreto. Puede haber personas menores de 14 años que no tengan facultad de discernimiento, y otras mayores de 14 que tampoco la tengan. Igual pasa con la justicia de adultos que, con más de 18 años y por una discapacidad mental, no tienen capacidad de discernimiento. El debate es si queremos o no un sistema para valorar cada caso concreto o una edad concreta a partir de la cual es responsable penalmente”, concluye.

El alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha afirmado este jueves que "los Mossos d'Esquadra siguen investigando la agresión sexual de la niña" y ha lamentado que "el hermano de la víctima tiene que ir escoltado a su centro de estudios porque ha estado sufriendo amenazas por parte una persona, que ya ha sido identificada".









¿Puede bajarse la edad de imputabilidad?



Elena Ruiz Escalera es abogada penalista y coordinadora del servicio de orientación del Colegio de Abogados, también analiza el caso en La Tarde y se posiciona más a favor de establecer un criterio general. “Hay que acudir a criterios objetivos, como el biológico, una edad concreta. Es verdad que no todo individuo se desarrolla en torno a su situación socio-familiar de la misma manera y la capacidad de asumir las consecuencias de los hechos varía en función del sujeto”.

Así, Ortiz insiste en que, como sociedad, “deberíamos plantearnos, en frío o en caliente, hacer ese debate sosegado y tomar una decisión que sirva para el futuro”. Pero, ¿podría bajarse la edad de imputabilidad “Debería haber un análisis meditado y comprensivo de la casuística para alcanzar un criterio sobre bajar la edad o no”.

Eso sí, admite “es complicado establecer normas generales en función a un caso. Hay que buscar medidas intermedias, no radicales, como por ejemplo hacer un sistema eclíptico, no sólo un criterio objetivo, sino que también se tengan en cuenta determinadas circunstancias contextuales”