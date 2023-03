Los Mossos investigan una violación grupal de seis menores a una niña de once años en Badalona

Los Mossos investigan una violación grupal de seis menores sobre una niña de 11 años en los lavabos del Centro Comercial Mágic de Badalona a mediados de noviembre del año pasado. La policía no ha querido dar más detalles del caso dado que todos los implicados son menores de edad. La información facilitada por la televisión, explica que de los seis menores que participaron en la violación, cinco están identificados por la víctima. De estos cinco, tres son inimputables ya que son son menores de catorce años. De los otros dos, uno está ingresado en un centro de régimen cerrado y el otro está en libertad vigilada. Una hermana de la víctima ha explicado que fue violada mientras la amenazaban con un cuchillo.

La información ha sido contada por la hermana de la víctima en una entrevista en TV3, donde ha explicado que la menor en ningún momento contó nada a la família, hasta un mes más tarde, cuando el hermano de la pequeña alertó que por el insitiuto circulaba un vídeo de los hechos.

Fue en ese momento cuando la menor de 11 años lo relató todo. La niña no recuerda exactamente el día que pasaron los hechos, pero por el que ha explicado a la familia se ha llegado a la conclusión que debía de ser el 19 de noviembre. Aquel día fue a comprar ropa al centro comercial, y en un momento dado uno de los menores del grupo la amenazó con un cuchillo. Entre todos se la llevaron al lavabo y la violaron. Cuando acabaron la dejaron allí y se fueron. Ella salió y pidió ayuda a un agente de seguridad, pero según el relato de la familia, no le hizo caso. Los responsables del centro comercial, según explica la información de la televisión, no han podido localizar este agente.

El Ayuntamiento de Badalona ha condenado los hechos y ha pedido respeto por la investigación policial de los Mossos.