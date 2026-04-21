Casting abierto en Girona para el live-action de “Enredados”

Girona se ha convertido en uno de los focos de atención del sector audiovisual. El live-action de “Enredados” ha abierto un casting en la ciudad para seleccionar figurantes, generando gran interés entre quienes quieren formar parte de una experiencia cinematográfica.

El proceso está abierto a perfiles muy variados. No es necesario tener experiencia previa, ya que se buscan personas que aporten naturalidad y diversidad a las escenas, lo que permite que prácticamente cualquier persona pueda optar a participar.

El casting en Girona está orientado a cubrir escenas que requieren presencia de público o ambientación humana. Se buscan personas de distintas edades y características físicas, con el objetivo de dar realismo a las secuencias.

Uno de los aspectos más destacados es la accesibilidad del proceso. Los interesados pueden inscribirse aportando información básica y fotografías recientes, sin necesidad de contar con agencia o experiencia profesional en el sector.

Participar como figurante supone mucho más que aparecer en pantalla. Los seleccionados podrán vivir el funcionamiento de un rodaje desde dentro, con jornadas de grabación, organización de escenas y coordinación técnica, una experiencia poco habitual.

Además, esta oportunidad puede tener un impacto a nivel personal y profesional. Formar parte de una producción de este nivel puede despertar vocaciones o abrir nuevas puertas en el ámbito audiovisual, especialmente para quienes nunca han tenido contacto con este mundo.

El casting también ha generado expectación en la ciudad. La presencia de este tipo de proyectos sitúa a Girona como un lugar atractivo para el cine, destacando su valor como escenario visual.

Otro punto importante es el tiempo. Los procesos de selección suelen estar abiertos durante un periodo limitado, por lo que es fundamental inscribirse dentro del plazo establecido para no perder la oportunidad.

También es importante tener en cuenta el compromiso. Aunque se trate de figuración, se requiere disponibilidad, puntualidad y capacidad para seguir indicaciones, ya que cada participante forma parte del conjunto del rodaje.

El casting abierto en Girona para el live-action de “Enredados” ofrece una oportunidad única para vivir el cine desde dentro, accesible a todo tipo de personas y con una experiencia difícil de repetir.