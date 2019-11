Así burló Jesús a los extorsionadores que le decían que habían secuestrado a su hija

Atención a la historia de Jesús, porque es algo que te puede haber pasado a ti o que te podría ocurrir cualquier día.

Miércoles, 4 de la tarde, Jesús está echando la siesta cuando en su casa suena el teléfono. Lo que ocurrió, nos lo ha relatado Jesús en los micrófonos de La Tarde de COPE:

"Me despierto enfadado, como siempre a esas horas que suele llamar los teleoperadores, y escucho la voz de una niña lloriqueando y diciéndome: "Papá, papá, me han secuestrado". Después se pone un individuo diciéndome que quiere dinero. Al principio me lo creo todo, porque te alarmas y te lo crees. Luego lo vas meditando. Me pide mi teléfono móvil, se lo doy, me cuelga el fijo y me llama al móvil. Entonces, cuando me llama veo que en la pantalla pone Chile y se me encienda la primera chispa.

Me dijo que cuánto dinero tenía, le dije que en casa unos 200 euros y empezó a preguntarme dónde estaba el cajero. Mi obsesión era ganar tiempo y pensar qué podía hacer para asegurarme de que mi hija estaba bien, porque nunca estás seguro.

Entonces, se me ocurrió coger un folio e irme a ver al vecino de enfrente. Te dicen que no hables con nadie. Llamé a la puerta y le dije que no hablara en alto. Le escribo lo que estaba pasando pero la letra era muy rápida y no me lo entendía. Se lo puse con mayúsculas y le puse llama al 062 y di lo que pasa.

En ese tiempo, yo le colgué dos veces, porque es una forma de ganar tiempo, pero me llamaban seguido y no me daba tiempo a hablar con el vecino. Él llamó al 062 de la Guardia Civil y casi llegó antes el 062 que yo, que estaba en un segundo piso. Cuando llegaron ya sabían de qué iba y me hacían señas mientras yo hablaba. Me hicieron señas de que era mentira. No obstante, le apunté el número de mi hija al guardia para que la llamaran.

En cuanto llamaron a mi hija, enseguida me hicieron una señal de que estaba bien y entonces ya le dije: "A ver, ¿qué es lo que quieres tú? Que saques el dinero que pueda y luego ya te diré lo que tienes que hacer. Y le dije: "¿Quieres un helicóptero también?" Y entonces ya me colgó".

Esta es una llamada tipo de lo que se llama secuestro virtual, que además va por oleadas. A principios de este año hubo bastanes llamadas en algunos pueblos de Segovia, y a finales de verano en el este de la Comunidad de Madrid. Son llamadas que proceden mayormente de cárceles de Chile casi en exclusividad para España, por cuestiones de idioma.

¿Y cómo tenemos que actuar en estos casos? En La Tarde hemos hablado con la Sección de Secuestros de Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que nos ha contado las recomendaciones que hay que seguir en estos casos, con una premisa: el sentido común.

Este es el decálogo que facilita la Guardia Civil para estos casos: