Esto es lo que debes saber de Q-Star, la nueva IA de Open AI: Podría ser un riesgo para la humanidad

Q-Star es la nueva herramienta que estaría desarrollando la empresa de Inteligencia Artificial, Open AI. Hace un año que creó ChatGPT y en muchos institutos de España, los alumnos los están utilizando tanto para sus exámenes como para sus trabajos. Pero, Q-Star significaría un gran avance porque no solo procesa a gran velocidad parámetros lingüísticos, sino que llegaría a calcular, es decir, no reproducir textos que ya existen, llegaría a reproducir algo nuevo.

El doctor en Inteligencia Artificial, Miguel Ángel Román, "lo que sabemos a ciencia cierta es que ha habido una fuga de información de AI, relativa a este proyecto, Q-Start, si nos vamos al campo de la ciencia de computación, podría ser la mezcla de dos conceptos, de Q Learning, un algoritmo que se utiliza en el aprendizaje por defecto".

Por tanto, no se sabe a ciencia cierta que este proyecto exista, Miguel Ángel, piensa que sí, y en caso de que existiera sería una mezcla de dos tipos de algoritmos. "Uno sería relacionado con Inteligencia Artificial aplicada al terreno de los juegos y otro sería el que utilizamos en nuestro día a día con el GPS para elegir el mejor camino". Y añadía, que lo que se habla de este algoritmo es que "dota a sistemas de ChatGPT de razonar, pero todo esto es especulativo".

Claro está que para decir que una máquina razona, esta tendría que ser consciente de que razona. "El razonamiento sería que yo le planteé un problema y que sea capaz de encontrar una solución haciendo relaciones de causa-efecto, entonces, ya no está relacionado con la conciencia, y sí con utilizar los elementos que tiene para llegar a una solución lógica. Y esto que puede parecer que lo hace y realmente no lo está haciendo".

La curiosa pregunta de Fernando de Haro a ChatGPT

Ante esta cuestión, el codirector de 'La Tarde',Fernando de Haro, se planteaba la pregunta que le hacía a ChatGPT: "todos los hombres son mortales,pero me respondió que no estaba utilizando un lenguaje correcto, porque no era inclusivo, porque estaba utilizando el masculino genérico y la máquina se enfadó conmigo". Sobre esto, el doctor en Inteligencia Artificial respondía que "a ChatGPT le han enseñado muy bien lo que puede decir y lo que no y por eso da la sensación de que está razonando y que está comportando de forma políticamente correcta, pero realmente es simplemente una máquina que escupe el texto más probable en cada momento".

En el caso de que pudiera razonar, Miguel Ángel Román no le daba tanta importancia a que pudiera ser una amenaza para la humanidad porque "será tan peligroso, según como la gente lo quiera ver. Cuando salió ChatGPT 2 y Open AI mostró lo que era capaz de hacer, dijeron que no querían publicar le modelo porque veían muy peligroso para la humanidad que tuviera acceso y luego lo publicaron y no pasó nada. El objetivo de las máquinas es hacernos la vida más fácil".

¿Podría resolver Q-Star un problema lógico o matemático?

El porcentaje de probabilidad de que Q-Star piense en el sentido de resolver un problema lógico o matemático es bajo. "Seguramente sea capaz de resolver problemas sencillos utilizando este proyecto que no conocemos y que se llama Q-Star, pero mejor que un humano lo dudo, porque siempre hemos visto en la Inteligencia Artificial que en cada salto que damos, las máquinas adquieren capacidades humanas, pero a un nivel muy inferior".