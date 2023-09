El método de un profesor de Madrid para 'cazar' a los alumnos que usan ChatGPT: "Genera frustración"

El uso del ChatGPT se extiende entre los universitarios hasta tal punto que muchos profesores están volviendo a hacer exámenes y dejar de lado los trabajos. Los alumnos están utilizando esta tecnología absolutamente para todo y lo más llamativo es que reconocen que lo usan sin problemas. Por ejemplo, Emma, una alumna que acaba de terminar la carrera, argumenta en 'Mediodía COPE' que lo utiliza para resumir artículos que les mandaban sus profesores y que les parecían largos, ya que "con eso valía y te lo hacía en diez líneas o lo que tu le pidieses".

Alanis lo usó en su TFG de técnicos de laboratorio para adaptar su texto a su propio estilo, decía que lo usaba para "hacer la bibliografía y mi truco para que no me pillen es cambiar las palabras, lo copié tal cual la información que me proporcionaba y la iba reescribiendo con mis palabras".





Sin embargo, no todos los alumnos lo usan para realizar sus trabajos. También hay quienes lo usan para resolver sus dudas como Álex, que indica que lo usó para resolver problemas de álgebra. Además, están los que lo usan a modo de inspiración como Belén que estudia un máster de Marketing Digital y acude a él "para lluvia de ideas".

El historiador y profesor de la Universidad Complutense, Gutmaro Gómez Bravo, cansado de que los alumnos les copien en los exámenes ha decidido volver al método escrito y ha reconocido en 'Mediodía COPE' que "lo usan de manera cotidiana y desde el móvil, la mayor parte de los profesores nos damos cuenta de que lo usan, lo que ocurre es que tenemos que leerlo porque el enfoque no es propio de un chaval de esta edad. El lenguaje tampoco, Si profundizas más te das cuenta que la bibliografía es anticuada. No es una herramienta positiva no solo para el aprendizaje sino para el resultado".

¿Cómo detectarlo?

En el caso de Gutmaro tienen una herramienta conocida como Turnitin que les ayuda a detectar el plagio, pero para el ChatGPT no lo hay. El punto de inflexión fue la pandemia. Ahora, ya se detectan los trabajos realizados con esta tecnología. El profesor asegura en 'Mediodía COPE' que es algo que genera "un poco de frustración y acaban pagando justos por pecadores". Sin embargo, señala que "no es un retroceso, para el profesor es más trabajo, si lo conseguimos reintroducir habremos ganado porque se puede utilizar la tecnología para el acceso a la información".

Gutmaro Gómez explica algunos detalles que los alumnos pasan por alto en estos casos y es que "a veces no se dan cuenta y copian fragmentos de textos enteros que son muy conocidos como si fueran de ellos o libros de otros volúmenes y solo escriben uno". Pero lo que el profesor tiene claro es que "si conseguimos que lean yo me doy por satisfecho". Cuando el profesor pilla a los alumnos, la asignatura está suspendida y en estos casos, Gutmaro explica que "vienen a revisión y se lo explicas y la mayoría no dicen nada".

Por último, señala también que él mismo lo utiliza "para buscar fuentes, mapas históricos, lo que no se puede utilizarlo es para escribir o para reconmendar bibliografía porque utilizas lo que está abierto y es muy antiguo".