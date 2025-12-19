Ángel García Muñiz, periodista: "Lo más inesperado, lo más increíble que ha hecho el deporte español en estos 25 años"

Si los Juegos Olímpicos se celebraran en 2025, el deporte español tendría motivos de sobra para la celebración. Un análisis de los resultados en los mundiales de disciplinas olímpicas disputados este año arroja una cifra espectacular: 27 medallas, de las cuales 12 serían de oro. Este botín, que no incluye deportes como el fútbol, el tenis o el golf, supera con creces las 18 medallas logradas en los Juegos de París 2024 y colocaría a España en el top 10 del medallero mundial, a la altura de potencias como Italia o Francia y por delante de Gran Bretaña.

Andrés Temiño: la hazaña 'imposible' en Corea

Uno de los grandes protagonistas de este éxito virtual es Andrés Temiño. Con solo 21 años, este aragonés se proclamó doble campeón del mundo de tiro con arco el pasado septiembre en Wangju (Corea del Sur), considerada la cuna de esta especialidad. Temiño consiguió el oro por equipos mixtos junto a Elia Canales y, apenas 24 horas después, repitió el éxito en la categoría individual de Arco Recurvo, en una final de infarto decidida por una flecha de desempate contra el brasileño Marcus de Almeida.

La gesta es de tal calibre que Ángel García Muñiz, jefe de deportes olímpicos de COPE, no duda en calificarla como "lo más inesperado, lo más increíble que ha hecho el deporte español en estos 25 años". La razón es clara: ganar a los coreanos en su casa es una proeza casi inédita. Un éxito que llega después de que el propio Temiño tuviera que renunciar a París 2024 por problemas de salud mental, pero que ahora le permite mirar con optimismo a los Juegos de Los Ángeles 2028.

María Pérez, la atleta del año que camina hacia la historia

La otra cara del éxito del deporte español es María Pérez. La marchadora de Orce (Granada) ha culminado un ciclo prodigioso siendo nombrada mejor atleta del año en pruebas de ruta por World Athletics, convirtiéndose en la primera española en lograrlo. Su palmarés reciente es abrumador: cuatro oros mundiales consecutivos gracias a sus dobletes en 20 y 35 kilómetros en 2023 y 2025, a los que se suman un oro en relevo mixto y una plata individual en los Juegos Olímpicos de París 2024.

EFE María Pérez ha pasado por COPE tras su oro Mundial en los 35 kilómetros marcha.

La propia atleta destaca la magnitud del logro. "He tenido que conseguir seis medallas en tres años para que, primero, me invitaran a una gala de la World Athletic", ha señalado Pérez. Este reconocimiento es, en sus palabras, un premio "para la comunidad de la marcha" y para los "100 un año que lleva el atletismo español". Un galardón que reconoce no solo el talento, sino también una capacidad de superación extraordinaria.

Tras ser descalificada en el Mundial y el Europeo de 2022, María Pérez pasó por un momento muy duro en el que incluso pensó en dejar el deporte. Sin embargo, supo reponerse para alcanzar la cima. Su historia es también la del sacrificio, como ella misma ha contado, con orígenes humildes trabajando en el campo y como camarera, y una vida dedicada al deporte que le obliga a pasar 180 días al año fuera de casa, lejos de su familia.

El desafío de la fortaleza mental

El espectacular rendimiento de 2025 invita a soñar con romper el techo de las 22 medallas de Barcelona 92. Los expertos señalan que el suelo del deporte español debería rondar las 24 medallas, con potencial para acercarse a la treintena. Sin embargo, para conseguirlo, el gran reto es la fortaleza mental en la cita olímpica. La historia reciente está llena de ejemplos de deportistas que, a pesar de dominar sus disciplinas en mundiales, acusan la presión de los Juegos.

Tener 4 medallas de oro consecutivas en 2 mundiales no es nada fácil" María Pérez Atleta

Casos como los de Adriana Cerezo en taekwondo o Hugo González en natación, que llegaron a París con grandes expectativas y se quedaron sin medalla, ilustran este fenómeno. La presión es un factor determinante cuando "te estás jugando el trabajo de cuatro años, las becas y demás para los cuatro siguientes", como explican los analistas. A diferencia de deportes como el fútbol, con recompensas semanales, para muchos olímpicos la gloria o el fracaso se decide en un solo día cada cuatro años.