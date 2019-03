Ángel Caballero, sobre la red ferroviaria en Extremadura: “Tenemos unas infraestructuras penosas”

El pasado 2 de enero, el tren de Badajoz-Madrid terminó parado en medio de las vías: por la noche y en medio del campo se quedó sin luz y sin calefacción en pleno enero, y con cerca de 200 personas atrapadas en su interior. Esta no es la primera vez que el tren de Extremadura presenta algún percance. Durante el pasado año se registraron unas 500 incidencias. Trenes que se quedan sin gasoil a mitad de trayecto, convoyes con goteras que han hecho que los pasajeros hayan tenido que abrir sus paraguas dentro de los vagones, incluso uno acabó ardiendo. En la Tarde de COPE hemos hablado con Ángel Caballero, presidente de la Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril.

El primer problema, según apunta Caballero, es que tiene “unas infraestructuras más propias del siglo XIX que sel siglo XXI”. Apunta el presidente de la asociación ferroviaria que esta situación limita el número de trenes que pueden circular y que “aunque Renfe quisiera mejorar el servicio” esta imposibilitada porque “sólo dispone de dos automotores diésel que pueden circular por Extremadura”. El primero de estos automotores es el 598, que tiene 15 años, y el segundo es un 599, de 7 años de edad. Además, lamenta Caballero que existen otros problemas con la red ferroviaria de la Comunidad, como que “no existe ni un kilómetro duplicado de vía”, así como que “los cantones entre las estaciones son cada vez más grandes” y que “no hay ni un kilómetro de línea electrificada”.

El trayecto en tren desde Madrid hasta Badajoz puede llegar a tardar unas 5 horas de media. Y es que, un tren que no sea eléctrico, no puede alcanzar más allá de los 180 o los 190 kilómetros por hora. Ángel Caballero lleva más de media década dedicándose al mundo ferroviario y hasta 15 años de investigación sobre los trenes en la región. Por ello, preguntado por el origen del estado de salud actual del sistema ferroviario, el presidente de la Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril apunta a que la combinación original de las vías debía ser entre Madrid-Badajoz-Portugal-Andalucía. Además, lamenta que en los últimas décadas no han sido capaces de “conseguir una fórmula para que escuchen estos problemas”. “Ahora tenemos tantas averías que ha cobrado un ámbito nacional e internacional” concluye Caballero.