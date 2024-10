La anécdota de Iñigo Quintero con Lucas Pérez en Riazor que le dejó sin palabras: "La cara roja"

Iñigo Quintero saltó a la fama sin ni siquiera darse cuenta y de manera meteórica. Su canción 'Si no estás' comenzó viralizándose por redes como TikTok y alcanzó un hito que, probablemente, Iñigo jamás pensaba que iba a conseguir cuando lanzó la canción: se situó en el Top 1 Global en octubre de 2023, algo que, previamente, ningún artista español había logrado hasta entonces. Todo esto lo logró un chaval coruñés de tan solo 21 años, por aquel entonces (ahora tiene 22).

Ahora que la espuma ha bajado y que Iñigo ya prepara sus próximos proyectos, como su nueva gira, que empezará en febrero, y que le llevará por todo el mundo: Madrid, Barcelona, Londres, París, Luxemburgo, Frankfurt, Berlín, Lisboa... y también su La Coruña natal, aunque él, en concreto, es de Puentedeume, el joven artista ha hablado con Pilar García Muñiz en La Tarde sobre todo lo que ha vivido. Su primer concierto, la fama, su artista favorito, sobre Dios y cómo 'Si no estás' está dedicada a Él... pero también, de otra parte muy importante de su vida: el Deportivo de La Coruña.

Y es que Iñigo es un aficionado acérrimo al Depor, que en esta pasada temporada pudo, al fin, ascender de Primera RFEF (la tercera categoría del fútbol español) y regresar a Segunda División. Lo hizo con una participación clave de un jugador al que Iñigo tiene mucha estima por todo lo que ha hecho por el Depor: Lucas Pérez. Y sobre todo, cuenta una anécdota de Lucas que él no olvidará jamás.

LA ANÉCDOTA DE IÑIGO QUINTERO CON LUCAS PÉREZ en riazor: "un día triste"

Un partido del Depor que seguramente no olvidará Iñigo jamás ocurrió en 2022, un año antes de que la fama pasase a ser una parte importante de su vida. Sobre todo, porque fue el último partido de la temporada. En un Riazor a rebosar y con un ascenso a Segunda en juego, el Deportivo vivió uno de los partidos más tristes de su historia reciente, ya que perdió el ascenso, en su casa, ante el Albacete (1-2).

En ese partido, que pasó a la historia como un trauma para el deportivismo, estaba prsente Iñigo Quintero. Pero su recuerdo no viene solo por perder el ascenso, sino por encontrarse con el que, más tarde, volvería a ser jugador del Depor: Lucas Pérez. En ese momento, Lucas Pérez jugaba en Primera División con el Cádiz, pero eso no le impidió ir a ver al que es su equipo del alma. Meses más tarde, Lucas pagó su cláusula de rescisión para volver al Depor, bajando dos categorías solo por ayudar a su equipo.

El artista ha compartido muchas veces su amor por el Depor

Iñigo Quintero cuenta cómo fue ese encuentro, en un partido trágico, y cómo nunca se le olvidará cómo estaba Lucas Pérez. "Cuando perdimos el ascenso, el año anterior a que Lucas viniera al Depor, perdimos el ascenso en casa en Riazor contra el Albacete. Y el tío vino al partido, y recuerdo verle salir de ahí del estadio, ahí llorando con la cara roja y con los ojos rojos. O sea, que es un tío que siente el Depor y vaya si lo demostró. Y no hace falta que ya demuestre nada, porque es un crack", explica el joven cantante.

LA EMOTIVA SORPRESA DE LUCAS PÉREZ, EN LA TARDE, A IÑIGO QUINTERO

Todo esto no viene solo porque Iñigo sea, entre otras cosas, muy fan del Deportivo, sino porque el equipo de La Tarde le preparó una sorpresa que el chico no se esperaba: un saludo del propio Lucas Pérez, que fue artifice en este 2024 del regreso del Depor a la segunda categoría del fútbol español: "Hola, Inigo, soy Lucas. Te mando un abrazo muy grande, que espero que vaya todo muy bien, que sigas así como lo estás haciendo y que también sigas apoyando al Depor, como siempre lo haces. Un abrazo grande, crack".

Iñigo Quintero fue homenajeado en Riazor

Un momento que Iñigo no podía creer. Y mira que ya había recibido homenajes en el estadio de su equipo en Riazor. Algo que recuerda que no sabía cómo actuar bien. "Me regalaron una camiseta, estuve ahí con mi padre y con un par de hermanos, la verdad es que fue bonito. Y nada, lo pasé mal porque la verdad es que cuando salía al campo no sabía qué hacer. Porque empezaron a poner la canción y yo miro para arriba y yo... ¿qué hago ahora?", cuenta con humor a Pilar García Muñiz. Sin duda, una parte muy importante en la vida de un artista con una carrera prometedora.