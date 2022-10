La amenaza que recibió el militar antes de ser asesinado en el barrio del Príncipe: "Sabemos de él"

Esta madrugada ha sido asesinado en la barriada del Príncipe, en Ceuta, un militar de 37 años tras recibir varios disparos. La Policía Nacional ha detenido a seis personas, al menos tres relacionados con el asesinato del militar, y ha intervenido varias armas dentro de este operativo policial. Una operación que se inició esta madrugada, tras los graves enfrentamientos que tuvieron lugar en la barriada el pasado viernes, cuando resultaron heridos seis policías por el lanzamiento de piedras. ¿Qué ha ocurrido y qué fue lo que pasó realmente? Los colaboradores de 'La Tarde', Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, han desgranado algunas claves de este terrible suceso en la ciudad autónoma.

Al parecer, Los policías habían acudido a la barriada para realizar un registro en una vivienda, donde fueron recibidos a pedradas por varias personas. uno de los agentes fue alcanzado en la cabeza y sufrió una conmoción cerebral, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital. Mientras la Policía realizaba este operativo, se produjo el asesinato del militar. No obstante, ya semanas antes se habían producido varios tiroteos. Pablo Muñoz ha explicado que mientras los agentes procedían a registrar varias viviendas, se escucharon una serie de disparos.





Todo esto en una zona conocida como "poblado del Legionario". Allí "los agentes encuentran en el suelo al cabo primero Dris Amar, de 37 años. Tenía varios tiros en las piernas, a la altura de la cadera, y había perdido mucha sangre", ha explicado Muñoz. No obstante, y pese a los esfuerzos de los agentes por reanimarle, el militar falleció en el Hospital Universitario a causa de las heridas. "Paralelamente, hay otros agentes que van en persecución de esos individuos encapuchados y los acaba por detener", ha asegurado. Tras los registros, los agentes hallaron cargadores, munición, drones e incluso baterías de vigilancia, lo cual demostraba que "formaban parte de una organización criminal".

Los móviles del asesinato del militar español en Ceuta

¿Qué pudo motivar a los detenidos a asesinar, presuntamente, al militar español? Pablo Muñoz habla de dos posibles hipótesis: "Que los asesinos se se equivocan de víctima, porque ésta no tiene ningún tipo de relación con el crimen organizado, el tráfico de drogas ni nada de nada" o, por otro lado, se produce "una cosa terrible". En este caso estaríamos hablado de "una amenaza a un familiar de la victima que había sido lanzada en redes sociales que decía: "No olvides a tu hermano, aunque que no entre mucho, sabemos de él".





Por su parte, Cruz Morcillo ha adelantado que esta operación ya estaba en marcha y, además, prevista. En ella, "participan decenas de agentes" y el único objetivo era "detener a los cabecillas del grupo que se había enfrentado a la Policía el pasado viernes y se consiguió porque hubo tres detenciones más", en las que se llevaron a cabo diversos registros. Al parecer, la Policía entró en "otras cases donde pensaban que podían ocultarse dos tipos, 'Laica' y 'Piolín', objetivos de esa operación", ha agregado. Además, Morcillo ha subrayado que estas operaciones van a continuar hasta que se consiga arrestar a estas dos personas, consideradas peligrosas.