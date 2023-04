La agitada vida de Eugenio en plena España Vaciada: El "negocio" que le ha hecho ganar millones de seguidores

Toda una vida con una cámara pegada a su mano para que, a través de su objetivo, podamos ver toda la belleza y todo el ingenio y el esfuerzo de la gente que sigue haciendo algunas cosas que a muchos nos parece que ya no existen, pero afortunadamente perviven en algunos rincones de nuestro país. Son capaces de hacer de las pequeñas cosas algo extraordinario.

Eugenio Monesma ha realizado más de 3.000 documentales y vídeos que pueden verse en su canal de YouTube, donde podemos descubrir desde cómo se fabrica una carraca, la reparación de un organillo, la receta de la 'olla podrida' o cómo se recolecta el regaliz de palo. Este aragonés de 70 de años, en lugar de jubilarse y descansar, sigue haciendo lo que más le gusta: viajar por España y mostrar al mundo la belleza de los oficios rurales de toda la vida, muchos de ellos desconocidos especialmente para las generaciones más jóvenes.

"Lo importante es la convivencia con ellos", destaca Eugenio, que recuerda cómo cuando hizo un documental sobre la trashumancia convivió con los pastores, comiendo lo mismo que ellos, empapándose de sus costumbres y sus conocimientos y, por supuesto, grabando cada detalle. "Convivir con los pastores ocho días, aguantando si llueve, si hace mucho frío, o mucho calor, durmiendo con ellos... Eso es la parte más importante porque esa convivencia te permite que ellos te cuenten cosas que normalmente no te contarían", apunta el documentalista.

Mimetizarse con el ambiente y las costumbres también hace que no se pierda ninguna anécdota, ya que Eugenio siempre está listo con la cámara. En uno de sus viajes, por ejemplo, pudo filmar el parto de una oveja. Tras el nacimiento de los dos corderos, la madre no estaba segura de seguir con el rebaño o quedarse con las crías. Al final decide no separarse del rebaño, pero los pastores hacen que se reencuentre con sus pequeños corderos. "Esa escena es el final de la película y le da esa parte humana que podríamos decir que tienen los animales", indica Eugenio, aunque "para eso hay que estar con ellos continuamente".





"He llegado a tener tres equipos de grabación", comenta Monesma rememorando su actividad con su productora en los años 90. Destaca que en las Islas Canarias, por ejemplo, ha llegado a filmar un total de 80 documentales, "que hoy muchísimos de ellos serían imposibles de grabar", porque, por desgracia, algunos oficios se han perdido ya. Recuerda, por ejemplo, el caso de los contructores de carros, algo que prácticamente ya no se hace. Cuando fue a grabar a un taller en el que los fabricaran, los artesanos se empeñaron en hacerle uno a él. "Solo con hacer la rueda ya me conformo", le respondió Eugenio. "Estuvimos casi un mes con ellos, nos hicieron la rueda y se quedaron tan contentos con el vídeo que se animaron a hacer el carro entero". Un proceso que, por supuesto, quedó para el recuerdo en la cámara de Monesma.





Actualmente, su tarea se ha simplificado bastante. "Ahora las cámaras no pesan nada", bromea el documentalista. "Yo me monto y me preparo todo, y en un día grabó normalmente ocho recetas", algo que hace sin mucha complicación gracias a la práctica y la experiencia de toda una vida dedicada a ello. Eso sí, reconoce que tiene un poco de ayuda de su hijo, sobre todo, para a la hora de editar los vídeos y subirlos a sus redes sociales.

En cuanto a esta labor de recoger las recetas más tradicionales y típicas de cada lugar, Eugenio declara que "muchas de ellas no están perdidas, afortunadamente, pero es una forma de darlas a conocer y que la gente las valore". Recetas, costumbres y oficios que son conocidas gracias a la labor de esta documentalista y youtuber que no para de sumar seguidores en su canal y en resto de sus redes.