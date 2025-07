Una abogada explica por qué una empresa puede ser sancionada por no dejarte desconectar en vacaciones: más de 7.000 euros de multa

Llega el verano, estás en la playa tomando el sol y te llega un correo de tu empresa, la cuál te obliga a utilizar tu tiempo de ocio y desconexión en trabajar. Por suerte, desde 2018 la ley protege al trabajador, aludiendo a las graves consecuencias que una nula o incompleta desconexión podrían tener en todos nosotros.

Ana Gómez, abogada laboralista y Manel Fernández Jaria, coach estratégico, especialista en cohesión y dirección de equipos, se pasan por La Tarde y junto a Pilar García Muñiz, nos ayudan a conseguir desconectar por completo, con la tranquilidad de una legislación que nos ampara y defiende.

Alamy Stock Photo sol y playa

Cambiar la playa por el trabajo

A día de hoy, muchos profesionales se ven obligados a reducir su tiempo de ocio debido al abuso de las empresas que aún “no se han subido al carro de la regulación”, tal y como Ana Gómez define en el programa.

El periodismo es una de las profesiones más afectadas por este problema. Muchos trabajadores optan por preparar la maleta con recursos que puedan necesitar frente a una posible “bomba”, sin embargo, no conseguir desconectar es algo que ni a la propia empresa ni a los trabajadores les conviene.

El estrés: una de los principales consecuencias

La fatiga informativa, el estrés y el cansancio físico, son las principales consecuencias de este problema. Nuestro coach Fernández Jaria tiene el remedio para no caer al pozo. El deporte es una de las grandes opciones, así cómo, ser capaz de seleccionar determinadas horas en las que dejar a un lado el móvil: nuestro mejor amigo pero principal enemigo. Pero a todo esto, el principal remedio pasa por cambiar la mentalidad de la gente. No podemos sentirnos culpables por no trabajar fuera de nuestra jornada laboral, ya que la ley nos protege, como recalca Gómez.

Veranear y descansar sin problemas

La ley para frenar el abuso de las empresas

Desde finales de 2018, la Ley Orgánica 3/2018 garantiza el descanso y la desconexión de los trabajadores. En muchas ocasiones, las empresas cometen estos abusos debido al desconocimiento de la ley. A todos nos ha pasado el querer contactar con una empresa y al instante recibir un mensaje programado del tipo: ”No se puede contactar con el trabajador debido a que está fuera de su jornada de trabajo”.

Con la tecnología que tenemos hoy en día, todas las empresas tendrían que ser capaces de ofrecer ese servicio de mensajería automática. En el caso de Greenalia, la empresa solo ha tenido que indemnizar a la trabajadora con 1500 euros, por debajo del mínimo de 7500 euros que la ley obliga a pagar en casos de abusos laborales. Esto es debido a que el dinero acordado inicialmente se firmó antes de que el mínimo de 7500 euros entrase en vigor.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia es pionera en España y marca un antes y un después en el trato empresa/trabajador. Al firmar la sentencia, el Tribunal aludía a la nula necesidad de la empresa de enviar ese correo electrónico. El mensaje es claro para las empresas: adaptarse o morir.