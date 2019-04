El recado de Fernando de Haro a Bildu: “Si quiere ser útil a la sociedad, que condene los asesinatos de ETA"

Había muchas razones para que la Diputación permanente, que es el órgano que sustituye al Congreso de los Diputados, no votara hoy los seis decretos leyes aprobados por el Gobierno en sus viernes sociales. Si estamos en período electoral no parece conveniente que la Cámara siga debatiendo medidas legislativas. El decreto ley es fórmula prevista para casos de extrema y urgente necesidad, y solo el decreto ley sobre los efectos del ‘Brexit’ puede reunir esas condiciones.

Pero había y hay una razón más de peso para que el Gobierno no aprobase esos decretos y los llevara a la Diputación Permanente, y es que el Gobierno ha buscado y ha pedido el voto de Bildu, el partido de Otegi. Otegi, al que no van a escuchar en este programa, por obra y gracia de Sánchez se ha convertido en un campeón. Si Bildu quiere favorecer los intereses de la gente, lo que tiene que hacer es votar las condenas de los asesinatos y extorsiones de ETA. Y no las vota. El pasado mes de febrero se abstuvo en la declaración de condena que se aprobó en el Parlamento de Navarra. Bildu no quiso hace un año condenar el asesinato de Iruretagoyena en Zaraut.

Sánchez le da alas a Bildu. Marian Beitialarrangoitia ha explicado que en las últimas 48 horas lleva recibiendo "un sinfín” de llamadas del partido del Gobierno preguntando qué vamos a hacer. ¿Por qué ha estado cortejando Sánchez a Bildu? La Diputación permanente está compuesta por 65 diputados. PP y Ciudadanos, con UPN suman 32 diputados, y el PSOE, Podemos y los independentistas 33. La posibilidad de que uno de los diputados del bloque de la moción de censura se descolgara ha hecho esencial el diputado 33, el cortejo no solo del independentismo catalán, también de Bildu.

La vicepresidenta del Gobierno ha hecho un llamamiento a que los partidos superaran sus intereses partidarios para apoyar los muy partidistas proyectos del Gobierno. Es la lógica de la vicepresidenta del Gobierno que considera no partidista llevar al Congreso mejoras sociales en plena campaña electoral. En la lógica de Calvo, como ya explicó en su momento el dinero público no es de nadie, el Gobierno no es de ningún partido y es como Hacienda, tenemos que apoyarlo todos, también Bildu.