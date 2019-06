De Haro: “Sánchez no tiene prisa por ser investido. No es de extrañar, viendo lo que le piden sus socios”

Audio

El mejor resumen de lo que ha sucedido este fin de semana con las alcaldías, la hemos tenido en la rueda de prensa que ha dado Ábalos esta mañana. El gran fontanero del PSOE se ha empeñado en convencer a los periodistas de que su partido obtuvo unos excelentes resultados en las elecciones municipales. Todo no es Madrid, ha llegado a decir Ábalos.

Los pactos materializados este sábado le han permitido al partido de Casado dar forma a la dulce derrota de finales de mayo. Ahí están las alcaldías de Madrid, Zaragoza o Málaga. Prueba de ello también es el hecho de que hoy Vox quiera dar la sensación de haber apoyado al PP sin haberlo apoyado. Vox quiso mostrar que era decisivo hasta la madrugada del sábado y ahora vuelve a buscar relevancia con amenazas. Amenazas solo algunas horas después de haber votado a los populares. Han anunciado la suspensión de las negociaciones con el PP en la Comunidad de Madrid y ha pedido concejalías en la capital. Vox también ha amenazado con una moción "de inmediato" si no entra en Gobierno de Granada, donde le dio la alcaldía a Ciudadanos. Algo muy extraño: los vetos sobreviven a los pactos. Quizá eso explique que Ciudadanos haya roto con Valls por facilitar la investidura de Colau.

Los vetos sobreviven a los pactos, mientras el gran pacto de investidura sigue pendiente. Carmen Calvo, que es la especialista en los desmentidos, ahora dice que Sánchez no quiere una repetición electoral. Contradice a Ábalos. Esta semana tendría que empezar a aclararse lo de la investidura. Las elecciones generales se celebraron a finales de abril, pero Sánchez parece no tener prisa. No es de extrañar escuchando lo que le piden sus posibles socios. Aitor Esteban ha dejado claro que para contar con los votos del PNV tiene que dejarse pelos en la gatera.

¿Cuáles son esos pelos en la gatera? Muchas inversiones y por lo pronto Geroa Bai quiere presidir el Parlamento de Navarra y que el PSN y EH Bildu tengan un puesto en la Mesa de la Cámara. Ya veremos si exige también el Gobierno de la Comunidad Foral. Si es así no le salen las cuentas con UPN. Y Podemos sigue pidiendo el cielo. Hoy Noelia Vara ha reclamado acabar con la reforma laboral y 34 horas de jornada laboral.

La mejor solución sigue siendo una investidura con la abstención de Ciudadanos. Para lograrla, hace falta que Sánchez se emplee a fondo, ofrezca garantías muy serias de que nunca va a volver a acercarse a los independentistas. Hace falta que Rivera comprenda que el papel que le han asignado los votantes a Ciudadanos.