De Haro: “Sánchez no tendrá que claudicar ante el independentismo, pero sí ante el nacionalismo vasco"

Las que se despidieron en la noche del domingo, ahora quieren quedarse. Colau, alcaldesa de Barcelona y Carmena, alcaldesa de Madrid, dicen ahora que lo van a intentar. Lo de Colau tiene algún pase, lo de Carmena probablemente no tiene otra explicación que la voluntad de Errejón de convertir Mas Madrid el nuevo Podemos. En la noche del domingo asistí personalmente al funeral de despedida de Carmena en la calle Alcalá. Rodeado de colaboradores cariacontecidos, Carmena decía adiós. Ahora se lo ha pensado, y dice que no descarta ser alcaldesa.

Técnicamente Carmena puede ser alcaldesa. Para evitar los vacíos de poder en el Ayuntamiento de Madrid está previsto que si no hay ningún candidato que en el pleno obtenga la mayoría absoluta es nombrado alcalde el que haya tenido más votos. Si los concejales de VOX no votan a Martínez Almeida, Carmena puede ser candidata. Vox ha pedido en las últimas horas que se le haga caso. Rocío Monasterio pide entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Abascal ha reclamado, al menos, estar en una mesa de negociación.

Abascal sabe que si PP y Ciudadanos no negocian con Vox, la investidura del candidato de los populares no tiene nada que hacer. No pueden facilitar un Gobierno de Carmena salvo que quieran suicidarse. Y Vox no está para muchas alegrías, en las elecciones europeas, las más fáciles, se ha dejado 1.300.00 votos.

Estamos pendientes de los pactos en los municipios porque se constituyen sí o sí el 15 de junio. Pero probablemente el pacto más decisivo de todos es el que se produzca en Navarra. En la comunidad foral ha ganado la lista de Navarra Suma, de UPN, PP y Ciudadanos. Pero el PNV, hasta ahora en el Gobierno con su marca navarra Geroa Bai, va a hacer todo lo posible para impedir que Navarra Suma gobierne. Y lo tiene fácil, Sánchez ya no depende de ERC para la investidura pero sí depende del PNV para la investidura y para la legislatura. Y el PNV ya demostró que no se anda con chiquitas. Ya ayer el presidente del PNV de Guipúzca, Joseba Egibar, dejó claro que si los socialistas en Navarra votan a favor o se abstienen para que Navarra Suma gobierne que se vayan atando los machos. Sánchez no va a tener que claudicar ante el independentismo catalán pero sí ante el nacionalismo vasco.